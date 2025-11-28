Обвиняемым в поджоге мечети в Егорьевске продлили меру пресечения
Трём молодым людям, обвиняемым в поджоге мечети в Егорьевске весной этого года, продлили меру пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
По версии обвинения, трое фигурантов в возрасте 15, 17 и 18 лет вступили в организацию «Национал-социализм/Белая сила, власть», признанную в России террористической, и в день мусульманского праздника Ураза-байрам подожгли здание молельного дома, расположенное на улице Парижской Коммуны.
«Целью обвиняемых была дестабилизация деятельности российских органов власти», — говорится в сообщении.Против молодых людей завели уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Меру пресечения всем троим продлили на два месяца.