Обвиняемым в поджоге мечети в Егорьевске продлили меру пресечения

28 ноября 2025, 11:30

Трём молодым людям, обвиняемым в поджоге мечети в Егорьевске весной этого года, продлили меру пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По версии обвинения, трое фигурантов в возрасте 15, 17 и 18 лет вступили в организацию «Национал-социализм/Белая сила, власть», признанную в России террористической, и в день мусульманского праздника Ураза-байрам подожгли здание молельного дома, расположенное на улице Парижской Коммуны.





«Целью обвиняемых была дестабилизация деятельности российских органов власти», — говорится в сообщении.