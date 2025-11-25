В Егорьевске создают в нейросети вязаные изображения города

25 ноября 2025, 21:44

Фото: Светлана Аксёнова

В интернете стало появляться всё больше изображений вязаных городов, созданных нейросетями. В Егорьевске на новый сетевой тренд откликнулись сотрудники местного музея. Продолжить идею решила начальник отдела развития туризма Управления культуры и туризма города Светлана Аксёнова.





Как сообщили в пресс-службе администрации округа, любимое занятие Светланы Владимировны – грунтованный текстиль и создание игрушек. Её работы в Егорьевске знают и любят, а фотографии вязаного города стали ещё одним витком в развитии.



Фото: Светлана Аксёнова

На изображениях – его главные достопримечательности: «Егорьевский Хогвартс» – филиал университета «Станкин», «Подмосковный Биг-Бен» – Хлудовская мануфактура, Историко-художественный музей и дома, отражающие теплоту старины провинциального городка.

«Я выбрала старые дома, потому что очень люблю историческую часть города. Люблю двухэтажные дома, люблю сирень, а нейросеть подыгрывает – в каждой картинке подрисовывает деревья, даже если их в этом месте нет», – рассказала Аксёнова.