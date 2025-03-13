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Екатерина Карпушкина из Подмосковья взяла медаль первенства Европы по борьбе

Екатерина Карпушкина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Екатерина Карпушкина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

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Серебряную медаль первенства Европы по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет завоевала спортсменка из Московской области Екатерина Карпушкина, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Екатерина Карпушкина, выступавшая в весовой категории до 53 килограммов, одержала победу в трёх схватках, но в финале оказалась слабее своей соперницы — Эльнуры Маммадовой из Азербайджана и заняла второе место на пьедестале почёта. А третье место поделили испанка Карла Солер и представительница Республики Беларусь Виктория Волк», — говорится в сообщении.
Первенство Европы по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет проводилось в столице Албании Тиране с 8 по 12 марта. Всего российская женская сборная завоевала там пять медалей — две золотые и три серебряные.

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Каширское предприятие «Гофрон» посетили с экскурсией школьники
13 марта 2025, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Школьники, принимающие участники в проекте ранней профориентации «Билет в будущее», посетили предприятие «Гофрон» в Кашире, производящее картонные изделия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Представители предприятия рассказали ребятам, как налажено производство, какие технологии здесь применяются, а также каковы требования к сотрудникам различных специальностей», — говорится в сообщении.
Школьникам провели экскурсию по цехам, так что они смогли увидеть весь путь создания картонной упаковки — от подготовки сырья до отгрузки готового товара.

Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» ориентирован на школьников шестых-одиннадцатых классов. Он позволяет ребятам узнать из первых рук о различных профессиях и сделать свой выбор.

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#предприятие
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Глава Раменского округа Малышев вручил первые паспорта 15 юным гражданам
13 марта 2025, 17:26

Фото: пресс-служба администрации Раменского и.о.

Торжественное вручение паспортов Российской Федерации 15 жителям Раменского муниципального округа, достигшим четырнадцати лет, состоялось в Доме культуры имени Воровского, главный документ гражданина ребятам вручил глава округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Помните, вы — будущее нашей страны. От вас зависит её развитие, благополучие и процветание. Берегите наш Раменский округ, гордитесь его культурой и историей. Будьте достойными гражданами, уважайте законы и традиции», — сказал ребятам Эдуард Малышев.
Он также пожалел юным гражданам, чтобы день получения паспорта стал для них отправной на пути к великим свершениям.

Ранее сообщалось, что Эдуард Малышев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Пелагее Николаевне Михальченковой.

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Депутат Колунов отчитался о работе перед сотрудниками скорой помощи Красногорска
13 марта 2025, 16:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов, избранный от красногорского избирательного округа, предоставил отчёт о своей работе коллективу областной станции скорой медицинской помощи в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В частности, Сергей Колунов предложил распространить действие статьей Уголовного кодекса, касающихся посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применения насилия в отношении представителя власти, на работников всех экстренных служб, включая скорую помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что медики поддержали эту инициативу. Депутат Колунов планирует проработать этот вопрос с зампредом областного правительства — главой Минздрава Подмосковья Максимом Забелиным.

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#красногорск
#депутат
#госдума
#скорая помощь
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В Красногорске обсудили профилактику детского травматизма на дорогах
13 марта 2025, 16:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Вопрос безопасности учащихся на дорогах округа Красногорск, а также организацию профилактических занятий в школах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма обсудили на совещании заместителей по безопасности образовательных учреждений, участие во встрече приняли сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Особое внимание в ходе совещания было уделено организации интерактивных практических занятий, интернет-уроков, классных часов, семинаров, а также общешкольных родительских собраний, посвящённых предупреждению детского травматизма», — говорится в сообщении.
Кроме того, инспекторы ГАИ напомнили собравшимся о том, что ежедневно на последнем уроке детям нужно напоминать о безопасном маршруте до дома и правилах поведения на улице.

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#красногорск
#безопасность
#школьники
#госавтоинспекция
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В Подмосковье с начала года мобильные ФАПы совершили более 1,7 тыс. выездов
13 марта 2025, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 1,7 тыс. выездов совершили с начала текущего года в Московской области мобильные медицинские комплексы для обслуживания жителей отдалённых территорий, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала этого года мобильные комплексы совершили более 1,7 тыс. выездов, в ходе которых специалисты осмотрели свыше 40 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Он добавил, что состав мобильной медицинской бригады, а также комплекс исследований, которые они могут предложить пациентам, варьируется в зависимости от потребностей жителей того или иного населённого пункта. В мобильном ФАПе можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген и получить консультацию узкого специалиста.

Расписание визитов мобильных ФАПов размещается на сайтах и в соцсетях медучреждений Подмосковья.

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#подмосковье
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