Екатерина Карпушкина из Подмосковья взяла медаль первенства Европы по борьбе

Екатерина Карпушкина (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Серебряную медаль первенства Европы по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет завоевала спортсменка из Московской области Екатерина Карпушкина, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Екатерина Карпушкина, выступавшая в весовой категории до 53 килограммов, одержала победу в трёх схватках, но в финале оказалась слабее своей соперницы — Эльнуры Маммадовой из Азербайджана и заняла второе место на пьедестале почёта. А третье место поделили испанка Карла Солер и представительница Республики Беларусь Виктория Волк», — говорится в сообщении.Первенство Европы по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет проводилось в столице Албании Тиране с 8 по 12 марта. Всего российская женская сборная завоевала там пять медалей — две золотые и три серебряные.
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