Екатерина Карпушкина из Подмосковья взяла медаль первенства Европы по борьбе

Вопрос безопасности учащихся на дорогах округа Красногорск, а также организацию профилактических занятий в школах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма обсудили на совещании заместителей по безопасности образовательных учреждений, участие во встрече приняли сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.