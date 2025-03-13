Подмосковные спортсменки завоевали медали на турнире по вольной борьбе в Якутске

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области Маргарита Салназарян и Лилиана Казьмина на XI международных соревнованиях по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева в Якутске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Маргарита Салназарян поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в весовой категории до 65 кг. В финальном бое она одержала победу над Нархаджид Нямсурен из Монголии. А бронзу в этой категории завоевала ещё одна представительница Монголии Одгерел Эрдене-Очир», — говорится в сообщении.Лилиана Казьмина стала второй в весовой категории до 68 кг. В финальной схватке она уступила индийской спортсменке Сришти Сришти. А бронзовую медаль выиграла россиянка Ксения Самуйлова.
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