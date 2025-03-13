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Подмосковные спортсменки завоевали медали на турнире по вольной борьбе в Якутске

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области Маргарита Салназарян и Лилиана Казьмина на XI международных соревнованиях по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева в Якутске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Маргарита Салназарян поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в весовой категории до 65 кг. В финальном бое она одержала победу над Нархаджид Нямсурен из Монголии. А бронзу в этой категории завоевала ещё одна представительница Монголии Одгерел Эрдене-Очир», — говорится в сообщении.
Лилиана Казьмина стала второй в весовой категории до 68 кг. В финальной схватке она уступила индийской спортсменке Сришти Сришти. А бронзовую медаль выиграла россиянка Ксения Самуйлова.

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#московская область
#подмосковье
Росгвардейцы задержали Люберцах неадекватного торговца наркотиками
13 марта 2025, 13:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и наносившего удары по машинам, припаркованным на улице Дружбы в Люберцах, задержал росгвардейский патруль, у задержанного нашли партию наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Задержанным оказался 22-летний житель Ульяновской области. Он признался прибывшим по вызову росгвардейцам, что пьян. В сумке у молодого человека был найден чёрный целлофановый пакет с 40 свёртками с порошком», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы доставили задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что содержимое свёртков является наркотическим средством «Альфа-ПВП» обще массой 60 граммов. По данному факту ведётся проверка.

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#наркотики
#криминал
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Подмосковные врачи рассказали, как защитить себя и ребёнка от укуса клеща
13 марта 2025, 13:30

Фото: stockphoto.com/Andreas Häuslbetz

Тёплая весна привела к раннему пробуждению клещей в столичном регионе. О том, чем опасны эти паразиты и как обезопасить себя и своего ребёнка от их укусов, рассказали директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
«Из-за теплой погоды клещи начали проявлять активность раньше обычного, что повышает вероятность их присасывания и распространения таких опасных болезней, как клещевой энцефалит, анаплазмоз и боррелиоз (болезнь Лайма)», — сказала Нисо Одинаева.
Для того, чтобы защитить ребёнка от клещей, на него следует надевать головной убор и одежду с длинными рукавами, а брюки заправлять в носки или в обувь.

В свою очередь, Ольга Кандоба посоветовала не находится в местах скопления клещей в период их активности. В частности, в лесах и парках с высокой травой. А на одежду она порекомендовала наносить репелленты, которые помогут отпугнуть паразитов. Кроме того, после прогулок по потенциально опасным местам нужно тщательно осмотреть ребёнка себя на наличие клещей, посоветовала врач.

«Встреча с клещом может произойти неожиданно, поэтому рекомендуем запланировать профилактическую вакцинацию уже сейчас», — добавила Ольга Кандоба.

Если клещ присосался, лучше не пытаться вытащить его самостоятельно, а обратиться к специалистам и в дальнейшем следовать их указаниям.

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#минздрав мо
#клещи
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Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в Апрелевке
13 марта 2025, 13:10

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

Жители Апрелевки смогли обсудить актуальные вопросы с представителями руководства Наро-Фоминского городского округа в ходе выездного приёма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе встречи жители нескольких многоквартирных домов пожаловались на проблемы с коммуникациями. Например, в доме №5 по улице Горького недостаточный напор воды. Кроме того, протекает крыша и не запирается чердачное помещение. Глава округа Роман Шамнэ поручил в кратчайшие сроки всё исправить», — говорится в сообщении.
Кроме того, от жительницы дома №2 по Парковой улице поступила жалоба на громкую музыку из расположенного в пристройке дома кафе. Теперь с нарушителями побеседуют представители территориального управления, а если это не поможет, им выпишут штраф.

Роман Шамнэ отметил, что формат выездной администрации крайне полезен, так как позволяет ускорить решение многих проблем.

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

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#наро-фоминск
#выездная администрация
#роман шамнэ
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В Подмосковье за год украли электроэнергию более чем на 100 млн рублей
13 марта 2025, 12:54

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Электроэнергию на сумму 119,12 млн рублей незаконно употребили через сети компании «Мособлэнерго» недобросовестные пользователи в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Специалисты компании составили 105 актов о бездоговорном использовании электроэнергии в объёме 17,151 млн кВт/ч и 63 акта о безучётном потреблении электрической энергии», — уточняется в сообщении.
Самые большие объёмы незаконно потребляемой электроэнергии выявили в округе Красногорск. Кроме того, факты бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии были выявлены в округах Королёв, Истра, Мытищи, Пушкинский и Химки. Против потребителей, отказавшихся добровольно погасить задолженности, готовятся иски.

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Через портал госуслуг Подмосковья подали 14 тыс. заявок на льготные путёвки
13 марта 2025, 12:28

Фото: istockphoto.com/PIKSEL

Более 14 тысяч заявок на бесплатные санаторно-курортные путёвки подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Электронной услугой «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками», размещённой на областном госпортале, с начала 2025 года воспользовались свыше 14 тысяч раз. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путёвка предоставляется по медицинским показаниям в порядке очерёдности», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что для получения путёвки необходимо встать на онлайн-учёт. Для нужно взять у терапевта справку 070/у и подать заявку в разделе «Соцподдержка», подразделе «Организация отдыха».

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