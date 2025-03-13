Подмосковные спортсменки завоевали медали на турнире по вольной борьбе в Якутске

Тёплая весна привела к раннему пробуждению клещей в столичном регионе. О том, чем опасны эти паразиты и как обезопасить себя и своего ребёнка от их укусов, рассказали директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.