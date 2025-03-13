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Готовность капремонта егорьевского стадиона «Мещера» приблизилась к 20%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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В Егорьевске капитально ремонтируют стадион «Мещера», расположенный на Октябрьской улице, в настоящее время готовность объекта составляет 19,5%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на стадионе завершили демонтаж трибун и внутренних конструкций в административно-бытовом корпусе. Началось устройство основания нового футбольного поля. В работах задействованы 18 человек, используется четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта на стадионе установят новые трибуны, заменят наружные инженерные системы, проведут гидроизоляцию поля и смонтируют систему подогрева. Кроме того, будет обновлён административно-бытовой корпус.

Все работы планируется завершить к декабрю текущего года.

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Подмосковных водителей предупредили о грядущем шторме
13 марта 2025, 11:52

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девятибалльный шторм обрушится на столичный регион в пятницу, 14 марта, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. В это время водителям настоятельно рекомендуется отказаться от поездок, а пешеходам — минимизировать время нахождения на улице, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Если возможности отложить поездку нет, будьте предельно внимательны за рулём. Необходимо соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость. Не следует также оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями. А пешеходам нужно обязательно надевать световозвращатели и не закрывать себе обзор зонтом при переходе улицы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к выходным шторм стихнет, а температура по ночам вновь начнёт опускаться ниже нуля, из-за чего возможно образование наледи.

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Новая развязка между Володарским и Каширским шоссе готова на 85%
13 марта 2025, 11:38

Фото: Полина Абраменко

Развязку между Каширским и Володарским шоссе строят на территории Ленинского округа, строительная готовность объекта достигла 85%, передаёт корреспондент Полина Абраменко.
«Путепровод № 4 через дорогу А-105 находится на завершающей стадии. Бессветофорное движение в сторону посёлка Володарского, мы запустим в первых числах мая», — сказал руководитель проекта компании «Стройтрансгаз» Дмитрий Емельянов.
Строительство развязки ведётся в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе. Параллельно ведутся работы по третьему и четвёртому этапам реконструкции: на трассе построят две эстакады основного хода и две разворотные эстакады.

«Мы уже приступили к строительству съездов №14 и №16, а также к строительству съездов №1 и №6», — отметил Дмитрий Емельянов.
Все работы должны быть завершены в 2026 году.

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#ленинский городской округ
#строительство
#дороги
#развязка
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В Подмосковье оцифровали оформление выплаты многодетным 300 тыс. рублей
13 марта 2025, 10:47

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Оформить заявление на выплату 300 тысяч рублей в связи с рождением третьего и последующих детей подмосковные родители теперь могут в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь на подмосковном госпортале появилась новая услуга для семей при рождении третьего или последующего ребёнка. Родителю достаточно оформить онлайн-заявление, выплата будет направлена по указанным реквизитам», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Услуга «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» размещена в разделе «Соцподдержка», подразделе «Поддержка семей с детьми». Выплата положена родителям моложе 36 лет, постоянно проживающим в Московской области. Подать заявку нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.

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Через цифровые МФЦ Подмосковья с начала года оформили около 600 тысяч услуг
13 марта 2025, 10:27

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Около 600 тысяч электронных услуг оформили жители Московской области через цифровые зоны МФЦ с начала 2025 года, из них более 270 тысяч услуг — на федеральном госпортале и более 290 тысяч — на госпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба областного Мингосуправления.
«Жители могут оформить необходимую электронную услугу на гостевых компьютерах в любом из подмосковных отделений МФЦ, а консультанты МФЦ всегда расскажут, как сделать это безопасно и быстро», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Специалисты цифрового МФЦ дают консультации по использованию федерального и регионального порталов госуслуг, помогают оформить заявления, отсканировать документы и объясняют, как отслеживать статус выполнения услуги и получить результат.

Найти ближайший офис МФЦ и узнать график его работы жители Подмосковья могут по ссылке.

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Самбисты из Подмосковья завоевали пять медалей чемпионата России
13 марта 2025, 10:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по самбо и боевому самбо, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль в копилку подмосковной команды принесла самбистка из Можайска Карина Черевань, выступавшая в весовой категории 65 килограммов. Победа обеспечила ей место в национальной сборной на предстоящем чемпионате мира по самбо», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялся спортсмен из подмосковного Королёва Степан Солдатенков (весовая категория 98 кг). А бронзовые медали выиграли Кирилл Харьков из Сергиева Посада (весовая категория до 88 килограммов), подольский самбист Александр Плеханов (весовая категория до 58 килограммов) и Павел Сараев из Пушкина (весовая категория до 53 килограммов).

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