Готовность капремонта егорьевского стадиона «Мещера» приблизилась к 20%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В Егорьевске капитально ремонтируют стадион «Мещера», расположенный на Октябрьской улице, в настоящее время готовность объекта составляет 19,5%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на стадионе завершили демонтаж трибун и внутренних конструкций в административно-бытовом корпусе. Началось устройство основания нового футбольного поля. В работах задействованы 18 человек, используется четыре единицы техники», — говорится в сообщении.В рамках капремонта на стадионе установят новые трибуны, заменят наружные инженерные системы, проведут гидроизоляцию поля и смонтируют систему подогрева. Кроме того, будет обновлён административно-бытовой корпус.
Все работы планируется завершить к декабрю текущего года.
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Лев Каштанов