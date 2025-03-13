Самбисты из Подмосковья завоевали пять медалей чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по самбо и боевому самбо, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль в копилку подмосковной команды принесла самбистка из Можайска Карина Черевань, выступавшая в весовой категории 65 килограммов. Победа обеспечила ей место в национальной сборной на предстоящем чемпионате мира по самбо», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялся спортсмен из подмосковного Королёва Степан Солдатенков (весовая категория 98+ кг). А бронзовые медали выиграли Кирилл Харьков из Сергиева Посада (весовая категория до 88 килограммов), подольский самбист Александр Плеханов (весовая категория до 58 килограммов) и Павел Сараев из Пушкина (весовая категория до 53 килограммов).
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