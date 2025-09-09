Екатерина Яр из Подмосковья одержала победу на турнире ММА в Казахстане

09 сентября 2025, 17:15

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Лыткарина Екатерина Яр одержала победу над представительницей Казахстана Антониной Котляревской на международном турнире по смешанным единоборствам (ММА) «Octagon», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Поединок завершился уже в первом раунде: россиянка за полторы минуты провела удушающий приём «треугольник», вынудив соперницу сдаться. Для Котляревской это стало лишь третьим поражением в профессиональной карьере.





«Я буквально за неделю получила предложение прилететь в Казахстан и выйти на этот международный бой против топовой спортсменки всей Центральной Азии. Разумеется, я сразу же согласилась. В подготовке к бою настоящим местом силы для меня стал наш подмосковный Волкушинский карьер. Также хочу поблагодарить мою команду из Лыткарино и Раменского », — отметила Яр после победы.

Для подмосковной спортсменки этот успех стал пятым в профессиональной карьере. Бой проходил в весовой категории до 57 кг. Турнир «Octagon» состоялся 7 сентября в Алма-Ате и собрал бойцов из России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

​