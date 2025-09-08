Достижения.рф

Власти Подмосковья усиливают общественный транспорт по просьбам жителей

До конца года в Подмосковье поступит свыше 370 новых автобусов
оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

На еженедельном совещании с правительством области и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил развитие общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатор и правительства Московской области.



Андрей Воробьёв подчеркнул, что с началом учебного года жизнь региона входит в рабочий ритм, и необходимо продолжать усилия по преобразованию транспортной системы.

Глава региона напомнил о важности таких направлений, как оптимизация маршрутной сети, изменение расписания, закупка автобусов среднего и большого класса, а также запуск новых маршрутов, основанных на пожеланиях жителей.

По его словам, Подмосковье активно развивается: появляются новые жилые кварталы, а совместные проекты с Москвой, включая интеграцию смежных маршрутов, позволяют эффективнее использовать транспорт и направлять его на МЦД.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин сообщил, что с начала года в рамках оптимизации уже раздублировали 10 маршрутов, а расписание на 312 из них скорректировали в соответствии с пожеланиями жителей. Кроме того, на 65 маршрутах было задействовано дополнительно 97 автобусов, а на 36 линиях заменили класс транспорта — в зависимости от уровня загрузки.

До конца 2025 года в автопарк региона планируют поставить более 370 новых автобусов.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0