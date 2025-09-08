Власти Подмосковья усиливают общественный транспорт по просьбам жителей

08 сентября 2025, 19:38

До конца года в Подмосковье поступит свыше 370 новых автобусов

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

На еженедельном совещании с правительством области и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил развитие общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатор и правительства Московской области.