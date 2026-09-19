Эколог Баташев поблагодарил всех причастных к организации и проведению выборов

19 сентября 2026, 13:50

оригинал Анатолий Баташев (Фото: пресс-служба Мособлизбиркома)

Активист экологического движения Анатолий Баташев побывал в Центре общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.





В разговоре с журналистами эколог поблагодарил всех, кто задействован в проведении голосования. Это члены УИК, наблюдатели и сотрудники полиции.

«Я вчера ездил и видел, что люди падают от усталости. Работать с восьми до восьми — это только голосование. А ведь ещё надо всё подготовить, бюллетени посчитать, опечатать. Люди несколько дней работают буквально круглосуточно. Я призываю всех: берегите комиссии. Мало того что они работают круглосуточно, они и выглядят все потрясающе. Отдельно хочу поблагодарить нашу полицию, которая обеспечивает безопасность на избирательных участках», — сказал Баташев.