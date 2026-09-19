В Подмосковье медики, дорожники и члены ТИК проголосовали дистанционно
В Подмосковье работает дистанционное электронное голосование. Медики, коммунальщики и члены ТИК уже проголосовали онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Формат ДЭГ позволяет жителям проголосовать даже в самый загруженный рабочий день. Сотрудники Щёлковской больницы проголосовали с помощью электронной формы.
Медики работают по сменам, поэтому им особенно удобно голосовать в любой момент, не отвлекаясь от своих обязанностей. В Можайске мастер Единого дорожно-транспортного центра Михаил Беляев вместе с бригадой приводил в порядок улицы и дворы, а заодно проголосовал.
Михаил отметил, что электронное голосование набирает всё большую популярность среди работников коммунальных служб, чей день начинается рано и проходит в высоком темпе. Член ТИК из Рузы Марина Подпружникова тоже воспользовалась возможностью проголосовать дистанционно.
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