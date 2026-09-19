В Подмосковье медики, дорожники и члены ТИК проголосовали дистанционно

19 сентября 2026, 13:19

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье работает дистанционное электронное голосование. Медики, коммунальщики и члены ТИК уже проголосовали онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.