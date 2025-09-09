В Одинцове проведут второй тур Кубка Победы по волейболу

09 сентября 2025, 09:32

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Матчи группы «Б» второго тура Кубка Победы по волейболу среди женских команд будут проходить в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





На подмосковной площадке будут играть казанская команда «Динамо-Ак Барс», челябинская «Динамо-Метар», «Уралочка-НТМК» из Свердловской области и «Заречье-Одинцово» из Подмосковья.





«12 сентября команда «Динамо-Метар» встретится с «Динамо-Ак Барс», а «Заречье-Одинцово» — с «Уралочкой-НТМК». На 13 сентября назначена игра подмосковной команды с волейболистками из Челябинска, а свердловские спортсменки сыграют с противницами из Казани», — говорится в сообщении.