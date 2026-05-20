Экоцентр в Королёве принял более 124 кубометров вторсырья на переработку

20 мая 2026, 16:58

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Команда экоцентра «Приёмочная № 1» в Королёве приняла и обработала более 124 кубометров вторсырья для дальнейшей отправки на переработку. Весь этот объём поступил только за экологические мероприятия в выходные дни, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







Сырьё доставили из нескольких городов:

из Долгопрудного — порядка 16 кубометров;

из Раменского и Быково — 35 кубометров;

из Пушкино — 30 кубометров;

из Ивантеевки — 4 кубометра;

из Королёва — 4 кубометра;

из Чехова — 20 кубометров.



