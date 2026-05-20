Экоцентр в Королёве принял более 124 кубометров вторсырья на переработку
Команда экоцентра «Приёмочная № 1» в Королёве приняла и обработала более 124 кубометров вторсырья для дальнейшей отправки на переработку. Весь этот объём поступил только за экологические мероприятия в выходные дни, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Сырьё доставили из нескольких городов:
- из Долгопрудного — порядка 16 кубометров;
- из Раменского и Быково — 35 кубометров;
- из Пушкино — 30 кубометров;
- из Ивантеевки — 4 кубометра;
- из Королёва — 4 кубометра;
- из Чехова — 20 кубометров.
Сотрудники «Приёмочной № 1» поблагодарили посетителей, которые активно сдавали вторичные ресурсы. Сдать вторсырьё вне акций в королевском экоцентре «Приёмочная №1» можно ежедневно с 8:00 до 22:00 по адресу: Калининградская, 5.