В подмосковном лесу задержали двух рецидивистов с килограммом наркотиков
Двух 30-летних ранее судимых приезжих из Татарстана задержали в Ленинском округе с грузом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Полицейский патруль заметил подозрительных мужчин рядом с лесополосой в посёлке Горки Ленинские.
«В ходе проверки документов мужчины сильно нервничали и признались, что у них в машине есть запрещённые вещества. Вызванные на место оперативники обыскали автомобиль и обнаружили там полимерный свёрток с порошком общим весом более 990 граммов. Экспертиза показала, что порошок является мефедроном», — говорится в сообщении.Задержанные рассказали, что приехали в Подмосковье по заданию куратора и забрали наркотики из тайника, чтобы перевезти в другое место.