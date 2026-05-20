В подмосковном лесу задержали двух рецидивистов с килограммом наркотиков

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух 30-летних ранее судимых приезжих из Татарстана задержали в Ленинском округе с грузом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Полицейский патруль заметил подозрительных мужчин рядом с лесополосой в посёлке Горки Ленинские.





«В ходе проверки документов мужчины сильно нервничали и признались, что у них в машине есть запрещённые вещества. Вызванные на место оперативники обыскали автомобиль и обнаружили там полимерный свёрток с порошком общим весом более 990 граммов. Экспертиза показала, что порошок является мефедроном», — говорится в сообщении.