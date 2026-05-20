Картины из музея «Новый Иерусалим» представили в Пушкинском музее
Музей «Новый Иерусалим» передал для выставки в Государственном музее изобразительных искусств. А.С. Пушкина одну из ключевых работ своей коллекции — «Портрет княгини М.Ф. Барятинской с дочерью Ольгой» французского художника Робера Лефевра, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Полотно вошло в экспозицию «Князья Барятинские. Искусство для наследников», которая открылась в Москве. Ранее портрет Марии Барятинской участвовал в выставке «Всё это она» в музее «Новый Иерусалим», а также находился в постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII–XX веков».
Проект подготовили ГМИИ им. А.С. Пушкина, Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки, Курский областной краеведческий музей и Рыльский краеведческий музей. Выставка продолжила многолетнюю серию проектов, посвящённых известным российским коллекционерам и меценатам.
На этот раз организаторы обратились к истории князей Барятинских — династии, чьё художественное наследие долгое время оставалось малоизвестным широкой публике. Помимо портрета княгини Марии Барятинской, посетители могут увидеть «Портрет великого князя Константина Николаевича» из собрания музея «Новый Иерусалим».
