Назван строк открытия путепровода через железную дорогу в Люберцах

20 мая 2026, 16:51

Открыть рабочее движение по путепроводу через железнодорожные пути в Люберцах планируют в третьем квартале будущего года, а полностью завершить работы – в третьем квартале 2028-го. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В Люберцах продолжают строительные работы на новой дороге и путепроводе через пути. Сейчас на путепроводе приступили к монтажу блоков пролёта.



Объект соединит ул. Инициативную и Октябрьский проспект. Каждый день на стройплощадке работают около 40 человек и шесть единиц техники. Протяжённость дороги превысит 1600 метров, длина путепровода – 270 метров.

«Готовность путепровода составляет 22%. Строители приступили к монтажу собранных блоков пролёта в проектное положение. Продолжаются укрупнительная сборка металлоконструкций оставшихся блоков, сварка поперечных балок», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.