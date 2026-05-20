Назван строк открытия путепровода через железную дорогу в Люберцах
Открыть рабочее движение по путепроводу через железнодорожные пути в Люберцах планируют в третьем квартале будущего года, а полностью завершить работы – в третьем квартале 2028-го. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В Люберцах продолжают строительные работы на новой дороге и путепроводе через пути. Сейчас на путепроводе приступили к монтажу блоков пролёта.
Объект соединит ул. Инициативную и Октябрьский проспект. Каждый день на стройплощадке работают около 40 человек и шесть единиц техники. Протяжённость дороги превысит 1600 метров, длина путепровода – 270 метров.
«Готовность путепровода составляет 22%. Строители приступили к монтажу собранных блоков пролёта в проектное положение. Продолжаются укрупнительная сборка металлоконструкций оставшихся блоков, сварка поперечных балок», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Параллельно идут работы по переустройству сетей связи, строительству ливневой канализации.
Новый путепровод соединит северную и южную части Люберец, обеспечив бесперебойное транспортное сообщение двух частей города. Объект не только улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте, но и в перспективе станет альтернативой существующему тоннелю, соединяющему ул. Волковскую и ул. Транспортную. Из-за реверсивного движения транспорта там часто возникают заторы.
После ввода путепровода в эксплуатацию существующий тоннель реорганизуют в пешеходную зону.