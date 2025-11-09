Глэмпинг «Вилли Улей»: самый экологичный отдых в Подмосковье
Подмосковные глэмпинги совмещают комфорт и экологичность
Если вы планируете полноценный отдых на природе, но не хотите жить в условиях палаточного лагеря, стоит обратить внимание на глэмпинг «Вилли Улей» в Подмосковье. Именно он стал победителем в номинации «Самый экологичный объект в туризме и гостеприимстве» национальной премии «Туризм будущего», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Награду вручают проектам, которые развивают туризм с заботой о природе и сохраняют культурное наследие.
Сеть глэмпинг-отелей «Вилли Улей» расположен в подмосковном Ступино и активно внедряет в свою работу лучшие экопрактики.
Команда решила:
- полностью отказаться от пластика,
- использовать стеклянную и глиняную посуду,
- закупать косметику и бытовую химию у локальных производителей.
- делать текстиль самостоятельно.
В Подмосковье есть ряд других интересных глэмпингов. Например, «Под небом» в Пушкинском округе предлагает проживание в просторных сафари-тентах с собственными санузлами, душевыми и рестораном на территории. Для гостей организуют йогу, каякинг и вейкбординг.
Глэмпинг «Яхонты Ногинск» расположен на берегу озера Коверши. Панорамные домики в скандинавском стиле сочетают комфорт отеля и близость к природе. Здесь можно посетить СПА-процедуры, мастер-классы. Здесь есть зоопарк, где особенно интересно будет детям, а еще для самых маленьких команда часто проводит разные активные игры.
Woody Village Riverside в Дмитровском округе встречает гостей уютными домиками A-frame, баней с панорамным видом на реку и собственной пляжной зоной. Экоотель «Юрта» в Рузском округе предлагает купольные домики, прогулки на квадроциклах и бани на свежем воздухе.
Глэмпинги Московской области создают уникальные возможности для самых разных видов отдыха: кто-то приезжает парой, кто-то — с семьей, а некоторые ищут уединение и контакт с природой. Здесь есть всё необходимое.
Эко-ориентированные проекты, такие как «Вилли Улей», показывают, что отдых может быть не только приятным, но и безопасным для нашей планеты. В Подмосковье гармонично сочетаются туризм и забота об окружающей среде. Основной задачей является объединение комфортного проведения свободного времени и внесение вклада в сохранение экологии региона.
Подробнее — на главном туристическом портале Московской области.