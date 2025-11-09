Глэмпинг «Вилли Улей»: самый экологичный отдых в Подмосковье

09 ноября 2025, 11:12

Подмосковные глэмпинги совмещают комфорт и экологичность

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Если вы планируете полноценный отдых на природе, но не хотите жить в условиях палаточного лагеря, стоит обратить внимание на глэмпинг «Вилли Улей» в Подмосковье. Именно он стал победителем в номинации «Самый экологичный объект в туризме и гостеприимстве» национальной премии «Туризм будущего», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.





Награду вручают проектам, которые развивают туризм с заботой о природе и сохраняют культурное наследие.



​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Сеть глэмпинг-отелей «Вилли Улей» расположен в подмосковном Ступино и активно внедряет в свою работу лучшие экопрактики.



Команда решила:

полностью отказаться от пластика,

использовать стеклянную и глиняную посуду,

закупать косметику и бытовую химию у локальных производителей.

делать текстиль самостоятельно.

