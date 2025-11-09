На портале «Парки Подмосковья» теперь можно забронировать зоны отдыха онлайн
Жители и гости региона теперь могут забронировать павильоны, мангальные зоны, спортивные площадки и сцены прямо на портале «Парки Подмосковья». Новый онлайн-сервис уже доступен пользователям и в будущем объектов станет еще больше, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Чтобы оформить бронирование, достаточно зайти на сайт, выбрать округ, парк и тип площадки, указать дату, время и свои данные. Статус бронирования можно отслеживать в личном кабинете.
«Парки Подмосковья» работают с августа 2022 года и стали удобным цифровым помощником для планирования отдыха. На платформе можно узнать историю парков, расписание мероприятий, маршруты прогулок и информацию о достопримечательностях.
Благодаря обновлению портал стал ещё функциональнее: теперь жители могут не только выбирать место для прогулки, но и заранее планировать отдых с семьёй или друзьями, бронируя нужное пространство онлайн.
