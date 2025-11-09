На портале «Парки Подмосковья» теперь можно забронировать зоны отдыха онлайн

09 ноября 2025, 10:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Жители и гости региона теперь могут забронировать павильоны, мангальные зоны, спортивные площадки и сцены прямо на портале «Парки Подмосковья». Новый онлайн-сервис уже доступен пользователям и в будущем объектов станет еще больше, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.





