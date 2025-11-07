Достижения.рф

Подмосковные библиотеки ищут идеи для обновления — стартует библиохакатон

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 11 по 21 ноября в Московской губернской универсальной библиотеке пройдёт библиохакатон «Трансформация: адаптация библиотек к новым реалиям». Участники могут присоединиться как очно, так и онлайн, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.



Главная цель — разработать идеи, которые помогут библиотекам стать современнее: улучшить процесс обслуживания читателей, эффективно комплектовать фонды, продвигать литературу и повышать профессиональный уровень сотрудников.

​Фото: Медиасток.РФ
Программа хакатона:
  • 11 ноября (онлайн) — выступление первого заместителя министра культуры и туризма Подмосковья Олега Дядькова о лучших практиках развития культурных учреждений региона, жеребьёвка и знакомство участников с кураторами;
  • 14 ноября (онлайн) — промежуточные сессии: обсуждение идей, определение целей и показателей эффективности;
  • 19 ноября (онлайн) — подготовка финальных презентаций и видеороликов;
  • 21 ноября (очно) — защита проектов и церемония награждения победителей в Губернской библиотеке в Королёве (пр-т Королёва, д. 24).
Лучшую идею возьмут за основу для будущих трансформаций. Она поможет внедрить современные цифровые технологии, которые сделают библиотеки Подмосковья ещё ближе к читателю.

Подать заявку можно, заполнив форму по ссылке.


Ирина Паршина

