Подмосковные библиотеки ищут идеи для обновления — стартует библиохакатон

07 ноября 2025, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 11 по 21 ноября в Московской губернской универсальной библиотеке пройдёт библиохакатон «Трансформация: адаптация библиотек к новым реалиям». Участники могут присоединиться как очно, так и онлайн, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.





Главная цель — разработать идеи, которые помогут библиотекам стать современнее: улучшить процесс обслуживания читателей, эффективно комплектовать фонды, продвигать литературу и повышать профессиональный уровень сотрудников.

​Фото: Медиасток.РФ

Программа хакатона: