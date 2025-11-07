Подмосковные библиотеки ищут идеи для обновления — стартует библиохакатон
С 11 по 21 ноября в Московской губернской универсальной библиотеке пройдёт библиохакатон «Трансформация: адаптация библиотек к новым реалиям». Участники могут присоединиться как очно, так и онлайн, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Главная цель — разработать идеи, которые помогут библиотекам стать современнее: улучшить процесс обслуживания читателей, эффективно комплектовать фонды, продвигать литературу и повышать профессиональный уровень сотрудников.
Программа хакатона:
- 11 ноября (онлайн) — выступление первого заместителя министра культуры и туризма Подмосковья Олега Дядькова о лучших практиках развития культурных учреждений региона, жеребьёвка и знакомство участников с кураторами;
- 14 ноября (онлайн) — промежуточные сессии: обсуждение идей, определение целей и показателей эффективности;
- 19 ноября (онлайн) — подготовка финальных презентаций и видеороликов;
- 21 ноября (очно) — защита проектов и церемония награждения победителей в Губернской библиотеке в Королёве (пр-т Королёва, д. 24).
Подать заявку можно, заполнив форму по ссылке.