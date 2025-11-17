Экс-замглаве Росприроднадзора Митволю отказали в досрочном освобождении

17 ноября 2025, 10:15

оригинал Фото: istockphoto.com/AMilkin

Московский областной суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщает в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».





Митволя осудили в сентябре 2023 года по статье «Мошенничество в особо крупных размерах» за хищение свыше 900 млн рублей, выделенных на постройку метро в Красноярске. Его приговорили к лишению свободы на четыре с половиной года с отбыванием срока в колонии общего режима.





«Защита ходатайствовала о замене оставшегося срока на более мягкое наказание, но в Коломенском суде получила отказ. Тогда адвокат подал апелляцию в Московский областной суд, аргументируя ходатайство тем, что у Митволя нет дисциплинарных взысканий в колонии и есть поощрения», — говорится в сообщении.