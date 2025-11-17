Раскрыта жуткая правда об убийце мальчика, останки которого нашли в московском пруду

17 ноября 2025, 09:31

Мать найденного в Гольяновском пруду мальчика призналась в его убийстве

Фото: iStock/Yingko

Мать шестилетнего мальчика, останки которого нашли накануне в Гольяновском пруду, призналась в его убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.