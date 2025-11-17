Раскрыта жуткая правда об убийце мальчика, останки которого нашли в московском пруду
Мать найденного в Гольяновском пруду мальчика призналась в его убийстве
Мать шестилетнего мальчика, останки которого нашли накануне в Гольяновском пруду, призналась в его убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
На допросе женщина дала признательные показания, написав явку с повинной, однако мотивы преступления пояснить так и не смогла.
По версии следствия, подозреваемая, находясь вместе со своим ребенком в квартире в Балашихе, расправилась с ним, после чего выбросила части его тела в водоем на востоке Москвы.
В настоящее время проводятся экспертизы, допрашиваются родственники и соседи. Вещественные доказательства следователи изъяли.
Читайте также: