Раскрыта жуткая правда об убийце мальчика, останки которого нашли в московском пруду

Мать найденного в Гольяновском пруду мальчика призналась в его убийстве
Фото: iStock/Yingko

Мать шестилетнего мальчика, останки которого нашли накануне в Гольяновском пруду, призналась в его убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.



На допросе женщина дала признательные показания, написав явку с повинной, однако мотивы преступления пояснить так и не смогла.

По версии следствия, подозреваемая, находясь вместе со своим ребенком в квартире в Балашихе, расправилась с ним, после чего выбросила части его тела в водоем на востоке Москвы.

В настоящее время проводятся экспертизы, допрашиваются родственники и соседи. Вещественные доказательства следователи изъяли.

Лидия Пономарева

