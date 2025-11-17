СК показал кадры задержания матери, обезглавившей своего сына в Балашихе
Следователи показали кадры задержания женщины, подозреваемой в убийстве собственного ребенка. Соответствующее видео опубликовало агентство ТАСС в своем телеграм-канале.
Напомним, части тела шестилетнего мальчика нашли в квартире в Балашихе, а его голову — в рюкзаке, выброшенном в Гольяновской пруд на востоке Москвы. В расправе над ребенком призналась его мать. Она написала явку с повинной, однако объяснить мотивы преступления так и не смогла.
Изначально женщина заявляла, что с ее сыном разделался отчим, но эта версия не подтвердилась. После задержания она начала вести себя неадекватно, путалась в показаниях, а этим утром сдалась и созналась в содеянном.
Сейчас проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются соседи и родственники. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также: