Бой охранника школы с диким кабаном попал на видео
В Приморье охранник школы прогнал дикого кабана
Дикий кабан ворвался на территорию в Приморье. Видео делится телеграм-канал Amur Mash.
Все произошло в селе Милоградово. На кадрах видно, как местный охранник пытается прогнать животное. После схватки со сторожем незваный гость убежал обратно в лес.
Также отмечается, что учителя временно запретили ученикам выходить на улицу.
В прошлом месяце сообщалось, что стадо диких кабанов захватило поселок Сагра в Свердловской области. Один из очевидцев запечатлел, как несколько десятков животных выбегают из двора на дорогу.
