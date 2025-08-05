ЭКСАР поддержал более 480 экспортеров МСП через программу страхования
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) помогает малым и средним предприятиям выходить на внешние рынки, минимизируя риски.
Программа «Страхование отсрочки платежа для МСП», запущенная в 2020 году и доступная на платформе «Мой экспорт», уже охватила более 480 компаний из 60 регионов, включая Подмосковье, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Она особенно востребована среди производителей сельхозпродукции и пищевой промышленности. В 2022 году регион вошел в число лидеров по числу застрахованных экспортных сделок. В 2023 году услугу подключили «Европродукт» (производитель приправ и соусов),«Доктор Элис» (готовые морепродукты) и другие местные компании.
География поставок включает 54 страны, среди которых – Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Турция, ОАЭ, Китай и Вьетнам. Оформить страхование можно онлайн через «Мой экспорт», где собраны все условия и требования.
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