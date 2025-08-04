В Подмосковье за неделю выявили около 50 нарушений лесного законодательства
Почти 50 случаев нарушений лесного законодательства выявили в Московской области в период с 28 июля по 3 августа в ходе патрулирований лесов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Патрулирование проводилось, в основном, на лесных участках, расположенных рядом с СНТ, населёнными пунктами, а также в привычных там, где обычно устраивают пикники.
Больше всего патрулирований было проведено в Клинском лесничестве — 112. Второе место по этому показателю занимает Истринское лесничество, где провели 108 патрулирований. А замыкает тройку лидеров Виноградовское лесничество с 88 патрулированиями.«Всего за неделю на землях лесного фонда провели 1160 патрулирований. Было зафиксировано 48 нарушений лесного законодательства, в том числе 13 нарушений касались правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении.