В Подмосковье за неделю выявили около 50 нарушений лесного законодательства

04 августа 2025, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Почти 50 случаев нарушений лесного законодательства выявили в Московской области в период с 28 июля по 3 августа в ходе патрулирований лесов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





Патрулирование проводилось, в основном, на лесных участках, расположенных рядом с СНТ, населёнными пунктами, а также в привычных там, где обычно устраивают пикники.



