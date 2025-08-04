Мероприятия проекта «Летний вечер у реки» за три года посетили 10 тыс. человек
На набережной в Павшинской пойме уже три года в выходные проводят мероприятие «Летний вечер у реки». Эта традиция стала неотъемлемой частью культурного кода Красногорска, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
За эти годы «Летний вечер у реки» посетили более 10 тыс. человек. Люди собираются вместе полюбоваться живописными видами речных просторов, насладиться музыкой и танцами.
«Это место творческого самовыражения и единения людей. В летние вечера формируется неповторимая атмосфера уюта и гармонии. На сцене выступают музыканты, артисты и объединённые коллективы – от исполнителей народных песен до рок-музыкантов и духовых оркестров», – говорится в сообщении.Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поблагодарил всех, кто вносит вклад в развитие проекта, и пригласил жителей города в выходные дни на набережную разделить настроение тепла и вдохновения.