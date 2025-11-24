Экскурсия в Музей глазированного сырка прошла для семей участников СВО в Пушкино

24 ноября 2025, 22:37

Фото: администрация г.о. Пушкинский

В Пушкинском округе активно поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. Одним из направлений этой поддержки стали познавательные экскурсии на производства.





20 ноября в Музее молока и глазированного сырка прошла экскурсия, в которой дети узнали об истории создания молочной продукции.



Они смогли попробовать подоить корову на симуляторе, управлять аппаратом для фасовки йогуртов и познакомиться с интерактивной коровой, которая объяснила, как из травы получается молоко в результате сложного пищеварительного процесса. Этот экспонат стал одним из самых запоминающихся.



Фото: администрация г.о. Пушкинский



Участники также увидели прародителя современных быков — тура и, конечно, продегустировали продукцию, известную на весь мир. В мероприятии приняли участие депутаты окружного Совета, представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции и молодежь из «Молодой гвардии». В конце экскурсии ребята получили сладкие подарки.



Фото: администрация г.о. Пушкинский





«Глава нашего округа Максим Красноцветов, депутатский корпус на регулярной основе оказывают помощь и поддержку семьям участников специальной военной операции. Мы ежедневно на связи с семьями, важно, чтобы они чувствовали нашу защиту», — подчеркнула депутат Совета депутатов округа Пушкинский Анна Дунаева.