В Пушкинском округе активно спиливают сухостой по обращениям жителей
В Красноармейске Пушкинского округа депутаты окружного Совета Ольга Коровайцева и Михаил Сухарев встретились с представителями городского хозяйства и местными жителями.
Основной целью этой встречи было обсуждение проблем, связанных с состоянием придомовых территорий. Жильцы дома № 21 А в микрорайоне Северный обратились к депутатам с просьбой помочь в ликвидации сухостойных деревьев, которые представляют опасность для прохожих и их имущества.
Эти старые, засохшие деревья могут упасть в любой момент под воздействием ветра или собственного веса, что может привести к травмам или повреждениям. Депутаты взяли на контроль выполнение необходимых работ.
В округе Пушкинский ежедневно спиливают сухие ветки по обращениям граждан. На этой неделе подобные работы провели в селе Ельдигино, посёлке Ашукино и вдоль автомобильной дороги в посёлке Зеленоградский.
