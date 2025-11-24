Подъезд города Пушкино претендует на звание лучшего в Подмосковье

24 ноября 2025, 16:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Один из подъездов дома в городе Пушкино представлен для голосования жителей на портале «Добродел». Выбор самого красивого отремонтированного подъезда региона проходит в рамках смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





В конкурсе участвует подъезд дома №1 по улице Лесной в микрорайоне Мамонтовка. Ранее жильцы организовали собрание собственников и решили изменить его облик. Провести ремонт они поручили управляющей компании.

«Оформить подъезд решили в патриотическом ключе. На стене создали большое панно, на котором представлены народы России. У этой работы шесть конкурентов – благоустроенные подъезды Реутова, Королёва, Балашихи и Щёлкова», – рассказали в пресс-службе.