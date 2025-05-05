Эксперт Пикин назвал причины оперативного устранения энергоаварии в Подмосковье

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Максимальный уровень внимания и ответственности – причина того, что энергетическую аварию в Подмосковье устраняют оперативно. В других регионах, судя по опыту, эти работы заняли бы недели. Такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«В некоторых регионах такие аварии устраняли бы неделями. Существуют примеры, я не буду их перечислять, чтобы не было стыдно руководителям. У Московского региона – максимальный уровень внимания и ответственности. Не случайно работы, помимо московских, инспектировал ещё и глава федеральных «Россетей», – сказал Пикин ТАСС.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявлял, что из-за аномального снегопада и сильного ветра в ночь на 2 мая в Московской области упало много деревьев. Они повредили линии электропередачи. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Авария затронула более 26 тыс. жителей.
В ликвидации последствий непогоды задействовали 200 аварийных бригад коммунальных служб и МЧС России, в том числе и бригады из других регионов – Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска и Поволжья.
По оценке Воробьёва, есть положительная динамика. К вечеру воскресенья по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снизилось. Работы продолжались и ночью. Губернатор пообещал, что они продлятся до тех пор, пока свет не вернётся в каждый дом.
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Лора Луганская