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Эксперт Пикин назвал причины оперативного устранения энергоаварии в Подмосковье

Фото: t.me/vorobiev_live

Фото: t.me/vorobiev_live

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Максимальный уровень внимания и ответственности – причина того, что энергетическую аварию в Подмосковье устраняют оперативно. В других регионах, судя по опыту, эти работы заняли бы недели. Такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«В некоторых регионах такие аварии устраняли бы неделями. Существуют примеры, я не буду их перечислять, чтобы не было стыдно руководителям. У Московского региона – максимальный уровень внимания и ответственности. Не случайно работы, помимо московских, инспектировал ещё и глава федеральных «Россетей», – сказал Пикин ТАСС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявлял, что из-за аномального снегопада и сильного ветра в ночь на 2 мая в Московской области упало много деревьев. Они повредили линии электропередачи. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Авария затронула более 26 тыс. жителей.

В ликвидации последствий непогоды задействовали 200 аварийных бригад коммунальных служб и МЧС России, в том числе и бригады из других регионов – Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска и Поволжья.

По оценке Воробьёва, есть положительная динамика. К вечеру воскресенья по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снизилось. Работы продолжались и ночью. Губернатор пообещал, что они продлятся до тех пор, пока свет не вернётся в каждый дом.

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Ветерану Шитову из Подольска вручили знак Почётного гражданина городского округа
05 мая 2025, 10:24

Александр Петрович Шитов (фото: пресс-служба г.о. Подольск)

Знак Почётного гражданина городского округа Подольск вручили в преддверии Дня Победы ветерану Великой Отечественной войны Александру Петровичу Шитову, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Знак Почётного гражданина ветерану вручил первый замглавы городского округа Подольск Александр Мамлай, в мероприятии также приняли участие подольские юнармейцы. Алексанр Мамлай поблагодарил ветерана и пожелал ему крепкого здоровья», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба г.о. Подольск

Александр Петрович Шитов был санитарным инструктором. На фронт он попал в 1942 году, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Прибалтики и боях за Восточную Пруссию. На счету ветерана тысячи спасённых жизней. После окончания войны он продолжил работать в сфере здравоохранения.

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#подольск
#ветеран
#великая отечественная война
#день победы
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Загруженность дорог Подмосковья утром 5 мая составила пять баллов
05 мая 2025, 10:08

Александр Петрович Шитов (фото: пресс-служба г.о. Подольск)

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 5 мая, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более автомобилей, что на 8,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В Подмосковье устроили домашний парад с оркестром для столетнего ветерана
05 мая 2025, 10:00

Фото: iStock / Ekaterina Dorozhkina

В Подмосковье в преддверие 80-летия Великой Победы поздравили столетнего ветерана. Для него сыграл оркестр мотострелковой бригады Московского военного округа поздравил, сообщили в Минобороны.
«Военнослужащие военного оркестра мотострелковой бригады Московского военного округа вместе с юнармейцами и кадетами провели в Подмосковье домашний мини-парад с выступлением оркестра для столетнего участника Великой Отечественной войны Александра Ефимовича Николаева. Для него памятные подарки, выступили с песнями и стихами военных лет и прошли торжественным маршем со знаменной группой», – отметили в военном ведомстве.
Участник Великой Отечественной войны Александр Николаев родился в деревне Карпово Московской области. В 1942 году окончил семь классов и поступил в медицинское училище. Проучился там полгода и решил идти в армию.

Его призвали 17 ноября. Обучался в Ленинграде на связиста, затем на радиста. Служил в войсках связи до самого конца войны. В мирное время продолжил служить в армии.

Ветеран удостоен ордена Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и медали Жукова, а также юбилейных и ведомственных наград.

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#подмосковье
#московская область
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В поликлинике Зарайска заработал рентген-кабинет с новейшим оборудованием
05 мая 2025, 09:53

Фото: пресс-служба м.о. Зарайск

Кабинет рентгенографии, оснащённый новейшим цифровым аппаратом, открылся в отремонтированной поликлинике Зарайска, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Новый рентген-аппарат позволяет быстро получать качественные снимки и сразу передавать их специалисту. Высокое разрешение изображений помогает своевременно диагностировать даже самые незначительные патологии и тем самым повышает шансы на успешную терапию», — сказал заведующий рентгенологическим отделением поликлиники Иван Ломов.
Он добавил, что в день пройти рентгенографию на новом оборудовании смогут до 60 человек.

Снимки, сделанные новым аппаратом, сразу поступают в электронную карту пациента, где доступны его лечащему врачу.

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
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В Наро-Фоминске задержали мигранта, ставшего курьером телефонных мошенников
05 мая 2025, 09:38

Фото: пресс-служба м.о. Зарайск

Полиция задержала 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в мошенничестве, по данным следствия молодой человек причастен к двум преступным эпизодам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В Апрелевке курьер мошенников забрал у двух местных жителей 21 и 27 лет больше миллиона рублей, а в Наро-Фоминске пенсионерка отдала ему 350 тысяч рублей. В обоих случаях мошенники по телефону убеждали пострадавших, что с их счетов неизвестные переводят деньги на помощь ВСУ, поэтому все средства необходимо обналичить и передать курьеру для размещения на «безопасном счёте», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что нашёл эту работу в одном из мессенджеров. Он должен был забирать деньги у обманутых жителей и передавать их дальше, оставляя себе по три процента от каждой суммы. Сейчас полиция разыскивает его подельников.

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