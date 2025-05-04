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Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал об устранении энергетиками последствий циклона

Губернатор Подмосковья Воробьёв: Энергетики возвращают свет в дома жителей
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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Идут уже четвёртые сутки с того времени, как на Московскую область обрушился мощный циклон. Его последствия, которые продолжают устранять энергетики региона, являются самыми разрушительными за последние 15 лет.
Об этом в своём телеграм-канале написал глава Подмосковья Андрей Воробьёв. По его словам, электроснабжение для основной части территорий, пострадавших от ураганного ветра, уже восстановлено. Самой сложной остаётся ситуация в городских округах Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Сильным ветром повалило столбы на протяжении десятков километров, и погода еще накануне продолжала усложнять работу энергетиков — по мере ремонта порывов в одних местах, возникали порывы в других», — отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Он также добавил, что часто поваленные опоры линий электропередачи находятся в болотистой или труднодоступной местности, туда приходилось подгонять специальную технику. Региональные власти делают всё возможное для того, чтобы этой техники в распоряжении ремонтных бригад энергетиков было как можно больше, подчеркнул глава Подмосковья.

Андрей Воробьёв выразил благодарность коллегам из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска, откуда на усиление и в помощь сотрудникам ПАО «Россети Московский регион» прибыли дополнительные бригады энергетиков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Спасибо каждому, кто помогает нам в этой непростой работе — «Россети», «Мособлэнерго», главы муниципальных образований, коммунальщики, жители, которые подсказывают, где остаются сложности», — сказал губернатор.

Ситуация меняется к лучшему с каждым часом. Все наши бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее в дома жителей вернуть свет и тепло, заключил Андрей Воробьёв.

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Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния вновь отправился на Донбасс
04 мая 2025, 12:05

Фото: пресс-служба Раменского городского округа

С 29 апреля по 1 мая 2025 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Павла состоялась очередная поездка Духовно-гуманитарного конвоя Раменского благочиния на Донбасс. В ней приняли участие фронтовые волонтёры на четырёх автомобилях с прицепами.
Российским бойцам были отправлены автотранспорт, генераторы, обогреватели, электроинструменты, маскировочные сети, связанные в отделениях волонтёрско-производственной группы «Жуковяз», инструменты, медикаменты, средства личной гигиены, сладости, домашние варенья и прочие заготовки, личные посылки, карманные чайные наборы, которые пользуются особой популярностью среди военнослужащих.

Перед выездом волонтёров в Казанском храме города Раменское был отслужен молебен о путешествующих, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
Фото: пресс-служба Раменского городского округа

Духовно-гуманитарный конвой посетил 299-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-ой гвардейской воздушно десантной бригады и передали им необходимое имущество, а также привезённую фанеру для строительства блиндажей.

Эвакуационной группе медицинской роты 57-й мотострелковой бригады были переданы автомобиль УАЗ, купленный и снаряжённый подмосковной компанией ООО «Сельхозактивы», квадрокоптеры, медикаменты и перевязочные материалы.

В танковый батальон 39-й отдельной мотострелковой бригады конвой доставил отремонтированный мотоцикл типа «Enduro 250», мотоцикл «Днепр», металл для дополнительной защиты экипажей танков, инструменты для ремонта и личные посылки бойцам.

Фото: пресс-служба Раменского городского округа

При посещении 433-го гвардейского мотострелкового полка волонтёры передали солдатам мотоцикл «Днепр», маскировочные сети, антидроновые костюмы «Леший» и многое другое. От воинов забрали в ремонт повреждённую моторизированную технику и генераторы, требующие замены.

Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния благодарит за участие и отзывчивость всех неравнодушных людей, с помощью которых он продолжает выполнять свою гуманитарную миссию.

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Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пятигор рассказал о работах по восстановлению электроснабжения
Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пятигор: Свет в дома возвращается
04 мая 2025, 10:03

Специалисты ПАО «Россети Московский регион» продолжают работу по восстановлению электроснабжения населения. В Истринском городском округе по состоянию на 4 мая уже подключены все высоковольтные линии мощностью 10 киловатт.
Об этом сообщил генеральный директор регионального отделения холдинга Александр Пятигор. По его словам, с полуночи 4 мая все аварийные бригады работают уже по заявкам, касающимся сетей ёмкостью 0,4 киловатта.

К полуночи будут подключены 10 населённых пунктов в Солнечногорском городском округе, продолжил главный энергетик Подмосковья. К утру электроэнергия будет подана ещё в семь населённых пунктов, а в течение дня будут подключены все 53 населённых пункта округа, куда электричество поступает от ПАО «Россети Московский регион», уточнил Пятибрат. Задействовано 30 ремонтно-восстановительных бригад, добавил он.

В городском округе Клин к полуночи будут подключены девять населённых пунктов, а к утру — ещё 16. К 20:00 4 мая планируется восстановить нормальную подачу электроэнергии в 41 населённый пункт округа, сообщил гендиректор подмосковного филиала «Россетей». Здесь работают 25 ремонтных бригад, сил и средств у энергетиков достаточно, подчеркнул он.

В городских округах Талдом, Пушкин и Мытищи основные сети уже собраны, ремонтные бригады работают по заявкам относительно сетей ёмкостью 0,4 киловатта, заключил Александр Пятибрат.

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«Россети»: электроснабжение в Подмосковье будет восстановлено 4 мая
04 мая 2025, 01:48

Фото: iStock/miqul

В Московской области электроснабжение будет восстановлено в течение суток 4 мая. Об этом рассказал гендиректор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор.
«Все (объекты), что (находятся) на балансе компании «Россети Московский регион», будут включены», — сказал Пятигор для «360».

По словам Пятигора, в Истринском городском округе подключены почти все высоковольтные линии. В течение часа будут введены еще пять трансформаторных подстанций.

При этом в Рузе собрана основная сеть. Там бригада работает по заявкам 0,4 кВ.

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«Россети» озвучили план поэтапного подключения обесточенных сел в Подмосковье
03 мая 2025, 20:30

Фото: iStock/miqul

Восстановление электроснабжения продолжается в Подмосковье, сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор. Он подчеркнул, что уже составлен график включения, разделенный на три этапа: до 19 часов, до 23 часов и после 23 часов. Пятигор уточнил, что на 16:00 без электричества остаются 525 населенных пунктов. Все наименования направлены в Минэнерго Подмосковья по поручению главы региона Андрея Воробьева.
«В частности, у нас планируется в 19 часов включить порядка 245 населенных пунктов. Здесь у нас наиболее остро стоят Вопросы по восстановлению электроснабжения это Истринский район, Солнечногорский район, Сергеев-Пасадский район и Клинский район», — сказал Пятигор.

Глава ПАО «Россети Московский Регион» добавил, что до 23 часов планируется восстановить подачу электроэнергии в 194 населенных пункта. По словам Пятигора, мобилизуются и усиливаются дополнительные бригады.

«Порядка 16 бригад еще усилили. Соответственно, более 400 человек на сегодня. осуществляют восстановление электроснабжения», — прокомментировал Пятигор.

Он подчеркнул, что ведется плотная работа. По его словам, после восстановления электричества случаются рецидивы. Специалисты работают в ускоренном режиме, чтобы восстановить электроэнергию максимально оперативно.

«Истринский район. До 19 часов мы планируем включить 69 населенных пунктов, которые сейчас обесточены. По Клинскому району 96 населенных пунктов, по Мятищенскому 6, по Пушкинскому 7, по Сергиеву Посаду 22 населенных пункта, по Солнечногорскому району 13, по Талдомскому 32 населенных пункта», — прокомментировал Пятигор.
Ночью планируется восстановление электричества в 37 пунктах Дмитровского района, 23 пунктах в Клинском, включение Мытищинского, Солнечногорского (80 пунктов) и Талдомского (53 пункта).

«И остается у нас Дмитровский район, который возможно перейдет в ночь. Соответственно, это 86 населенных пунктов», — резюмировал Пятигор.
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Волонтеры Подмосковья участвуют в памятных мероприятиях в парке «Патриот»
03 мая 2025, 17:06

Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области

В памятных мероприятиях на территории парка «Патриот» участвуют волонтеры Московской области. В субботу, 3 мая, в парке прошла посадка геоглифа, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В акции поучаствовали свыше 500 человек. Речь идет об активистах Всероссийского общества охраны природы, участниках «Движения Первых» и волонтерах.

«Приятно видеть, как к этим мероприятиям присоединяется наша подмосковная молодежь. Сегодня более 150 волонтеров смогли не только почтить память погибших за Родину солдат, но и внести вклад в озеленение Московской области», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Геоглифом называется фигурный или геометрический узор, нанесенный на землю. Сегодня это надпись «80 Лет Победы» с изображением пятиконечной звезды, как символа Победы.

Кроме того, в парке запустили «Поезд Победы». Речь идет о первой в мире инсталляции с эффектом погружения, размещенной в поезде. Он насчитывает десять тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельному событию в годы ВОВ.

Также для жителей организуют экскурсии с 3 по 7 мая.

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