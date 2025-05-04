Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал об устранении энергетиками последствий циклона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Идут уже четвёртые сутки с того времени, как на Московскую область обрушился мощный циклон. Его последствия, которые продолжают устранять энергетики региона, являются самыми разрушительными за последние 15 лет.
Об этом в своём телеграм-канале написал глава Подмосковья Андрей Воробьёв. По его словам, электроснабжение для основной части территорий, пострадавших от ураганного ветра, уже восстановлено. Самой сложной остаётся ситуация в городских округах Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Он также добавил, что часто поваленные опоры линий электропередачи находятся в болотистой или труднодоступной местности, туда приходилось подгонять специальную технику. Региональные власти делают всё возможное для того, чтобы этой техники в распоряжении ремонтных бригад энергетиков было как можно больше, подчеркнул глава Подмосковья.
Андрей Воробьёв выразил благодарность коллегам из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска, откуда на усиление и в помощь сотрудникам ПАО «Россети Московский регион» прибыли дополнительные бригады энергетиков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Ситуация меняется к лучшему с каждым часом. Все наши бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее в дома жителей вернуть свет и тепло, заключил Андрей Воробьёв.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Сильным ветром повалило столбы на протяжении десятков километров, и погода еще накануне продолжала усложнять работу энергетиков — по мере ремонта порывов в одних местах, возникали порывы в других», — отметил губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Он также добавил, что часто поваленные опоры линий электропередачи находятся в болотистой или труднодоступной местности, туда приходилось подгонять специальную технику. Региональные власти делают всё возможное для того, чтобы этой техники в распоряжении ремонтных бригад энергетиков было как можно больше, подчеркнул глава Подмосковья.
Андрей Воробьёв выразил благодарность коллегам из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска, откуда на усиление и в помощь сотрудникам ПАО «Россети Московский регион» прибыли дополнительные бригады энергетиков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Спасибо каждому, кто помогает нам в этой непростой работе — «Россети», «Мособлэнерго», главы муниципальных образований, коммунальщики, жители, которые подсказывают, где остаются сложности», — сказал губернатор.
Ситуация меняется к лучшему с каждым часом. Все наши бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее в дома жителей вернуть свет и тепло, заключил Андрей Воробьёв.
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Александр Бойцов