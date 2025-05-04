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Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пятигор рассказал о работах по восстановлению электроснабжения

Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пятигор: Свет в дома возвращается

Видео: ПУЛ МО

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Специалисты ПАО «Россети Московский регион» продолжают работу по восстановлению электроснабжения населения. В Истринском городском округе по состоянию на 4 мая уже подключены все высоковольтные линии мощностью 10 киловатт.
Об этом сообщил генеральный директор регионального отделения холдинга Александр Пятигор. По его словам, с полуночи 4 мая все аварийные бригады работают уже по заявкам, касающимся сетей ёмкостью 0,4 киловатта.

К полуночи будут подключены 10 населённых пунктов в Солнечногорском городском округе, продолжил главный энергетик Подмосковья. К утру электроэнергия будет подана ещё в семь населённых пунктов, а в течение дня будут подключены все 53 населённых пункта округа, куда электричество поступает от ПАО «Россети Московский регион», уточнил Пятибрат. Задействовано 30 ремонтно-восстановительных бригад, добавил он.

В городском округе Клин к полуночи будут подключены девять населённых пунктов, а к утру — ещё 16. К 20:00 4 мая планируется восстановить нормальную подачу электроэнергии в 41 населённый пункт округа, сообщил гендиректор подмосковного филиала «Россетей». Здесь работают 25 ремонтных бригад, сил и средств у энергетиков достаточно, подчеркнул он.

В городских округах Талдом, Пушкин и Мытищи основные сети уже собраны, ремонтные бригады работают по заявкам относительно сетей ёмкостью 0,4 киловатта, заключил Александр Пятибрат.

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«Россети»: электроснабжение в Подмосковье будет восстановлено 4 мая
04 мая 2025, 01:48

Фото: iStock/miqul

В Московской области электроснабжение будет восстановлено в течение суток 4 мая. Об этом рассказал гендиректор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор.
«Все (объекты), что (находятся) на балансе компании «Россети Московский регион», будут включены», — сказал Пятигор для «360».

По словам Пятигора, в Истринском городском округе подключены почти все высоковольтные линии. В течение часа будут введены еще пять трансформаторных подстанций.

При этом в Рузе собрана основная сеть. Там бригада работает по заявкам 0,4 кВ.

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«Россети» озвучили план поэтапного подключения обесточенных сел в Подмосковье
03 мая 2025, 20:30

Фото: iStock/miqul

Восстановление электроснабжения продолжается в Подмосковье, сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор. Он подчеркнул, что уже составлен график включения, разделенный на три этапа: до 19 часов, до 23 часов и после 23 часов. Пятигор уточнил, что на 16:00 без электричества остаются 525 населенных пунктов. Все наименования направлены в Минэнерго Подмосковья по поручению главы региона Андрея Воробьева.
«В частности, у нас планируется в 19 часов включить порядка 245 населенных пунктов. Здесь у нас наиболее остро стоят Вопросы по восстановлению электроснабжения это Истринский район, Солнечногорский район, Сергеев-Пасадский район и Клинский район», — сказал Пятигор.

Глава ПАО «Россети Московский Регион» добавил, что до 23 часов планируется восстановить подачу электроэнергии в 194 населенных пункта. По словам Пятигора, мобилизуются и усиливаются дополнительные бригады.

«Порядка 16 бригад еще усилили. Соответственно, более 400 человек на сегодня. осуществляют восстановление электроснабжения», — прокомментировал Пятигор.

Он подчеркнул, что ведется плотная работа. По его словам, после восстановления электричества случаются рецидивы. Специалисты работают в ускоренном режиме, чтобы восстановить электроэнергию максимально оперативно.

«Истринский район. До 19 часов мы планируем включить 69 населенных пунктов, которые сейчас обесточены. По Клинскому району 96 населенных пунктов, по Мятищенскому 6, по Пушкинскому 7, по Сергиеву Посаду 22 населенных пункта, по Солнечногорскому району 13, по Талдомскому 32 населенных пункта», — прокомментировал Пятигор.
Ночью планируется восстановление электричества в 37 пунктах Дмитровского района, 23 пунктах в Клинском, включение Мытищинского, Солнечногорского (80 пунктов) и Талдомского (53 пункта).

«И остается у нас Дмитровский район, который возможно перейдет в ночь. Соответственно, это 86 населенных пунктов», — резюмировал Пятигор.
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Волонтеры Подмосковья участвуют в памятных мероприятиях в парке «Патриот»
03 мая 2025, 17:06

Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области

В памятных мероприятиях на территории парка «Патриот» участвуют волонтеры Московской области. В субботу, 3 мая, в парке прошла посадка геоглифа, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В акции поучаствовали свыше 500 человек. Речь идет об активистах Всероссийского общества охраны природы, участниках «Движения Первых» и волонтерах.

«Приятно видеть, как к этим мероприятиям присоединяется наша подмосковная молодежь. Сегодня более 150 волонтеров смогли не только почтить память погибших за Родину солдат, но и внести вклад в озеленение Московской области», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Геоглифом называется фигурный или геометрический узор, нанесенный на землю. Сегодня это надпись «80 Лет Победы» с изображением пятиконечной звезды, как символа Победы.

Кроме того, в парке запустили «Поезд Победы». Речь идет о первой в мире инсталляции с эффектом погружения, размещенной в поезде. Он насчитывает десять тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельному событию в годы ВОВ.

Также для жителей организуют экскурсии с 3 по 7 мая.

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#патриотизм
#новости подмосковья
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Россети: непогода в Подмосковье оказалась беспрецедентной по масштабам бедствия
03 мая 2025, 15:56

Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор назвал погодную аномалию, которая произошла ночью 2 мая в Московской области, беспрецедентной по масштабам. По его словам, такого сочетания разрушительных природных факторов не происходило последние десятилетия.
Пятигор рассказал, что редкое сочетание отрицательных природных факторов послужило причиной масштабных разрушений. По его словам, ситуацию ухудшили порывы ветра до 15 м/с, из-за которых деревья ломались и падали за пределами охранных зон, повреждая ЛЭП и опоры. Гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» подчеркнул, что даже ледяной дождь 2011 года не вызвал таких последствий, так как произошел зимой и не затронул лиственные деревья.

Аварийщики продолжают круглосуточно устранять последствия и до конца дня планируют восстановить работу всех сетей 10 кВт. 4 мая все восстановительные работы будут завершены, заключил Пятигор.

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Сделать городскую среду более уютной в Кашире помогает искусственный интеллект
03 мая 2025, 13:26

Фото: администрация г.о. Кашира

О пользе искусственного интеллекта для улучшения городской среды рассказали в администрации городского округа Кашира в Подмосковье.
Уточняется, что за состоянием дорог помогают следить камеры на автобусах и специальное программное обеспечение. Запись ведется в реальном времени. При помощи оборудования отслеживается заснеженность, опоры освещения, дорожные знаки, разметки, несанкционированная реклама, мусор на обочинах и площадках, и ямы.

«Например, оно (оборудование — прим.ред.) может не только увидеть яму, но и рассчитать её площадь. Этот проект реализован в Казани, и эксперты уже успели оценить его пользу и удобство», — сказано в релизе администрации.

Автобусы с камерами уже курсируют в городе и нескольких населенных пунктах, ежедневно отслеживая состояние дорог. Уже проанализированы ситуации на 42 улицах. Видеоотчет получат ответственные подрядные организации для проведения последующих ремонтных работ.

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