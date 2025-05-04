Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пятигор рассказал о работах по восстановлению электроснабжения

Восстановление электроснабжения продолжается в Подмосковье, сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор. Он подчеркнул, что уже составлен график включения, разделенный на три этапа: до 19 часов, до 23 часов и после 23 часов. Пятигор уточнил, что на 16:00 без электричества остаются 525 населенных пунктов. Все наименования направлены в Минэнерго Подмосковья по поручению главы региона Андрея Воробьева.