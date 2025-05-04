Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пятигор рассказал о работах по восстановлению электроснабжения

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Специалисты ПАО «Россети Московский регион» продолжают работу по восстановлению электроснабжения населения. В Истринском городском округе по состоянию на 4 мая уже подключены все высоковольтные линии мощностью 10 киловатт.
Об этом сообщил генеральный директор регионального отделения холдинга Александр Пятигор. По его словам, с полуночи 4 мая все аварийные бригады работают уже по заявкам, касающимся сетей ёмкостью 0,4 киловатта.
К полуночи будут подключены 10 населённых пунктов в Солнечногорском городском округе, продолжил главный энергетик Подмосковья. К утру электроэнергия будет подана ещё в семь населённых пунктов, а в течение дня будут подключены все 53 населённых пункта округа, куда электричество поступает от ПАО «Россети Московский регион», уточнил Пятибрат. Задействовано 30 ремонтно-восстановительных бригад, добавил он.
В городском округе Клин к полуночи будут подключены девять населённых пунктов, а к утру — ещё 16. К 20:00 4 мая планируется восстановить нормальную подачу электроэнергии в 41 населённый пункт округа, сообщил гендиректор подмосковного филиала «Россетей». Здесь работают 25 ремонтных бригад, сил и средств у энергетиков достаточно, подчеркнул он.
В городских округах Талдом, Пушкин и Мытищи основные сети уже собраны, ремонтные бригады работают по заявкам относительно сетей ёмкостью 0,4 киловатта, заключил Александр Пятибрат.
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К полуночи будут подключены 10 населённых пунктов в Солнечногорском городском округе, продолжил главный энергетик Подмосковья. К утру электроэнергия будет подана ещё в семь населённых пунктов, а в течение дня будут подключены все 53 населённых пункта округа, куда электричество поступает от ПАО «Россети Московский регион», уточнил Пятибрат. Задействовано 30 ремонтно-восстановительных бригад, добавил он.
В городском округе Клин к полуночи будут подключены девять населённых пунктов, а к утру — ещё 16. К 20:00 4 мая планируется восстановить нормальную подачу электроэнергии в 41 населённый пункт округа, сообщил гендиректор подмосковного филиала «Россетей». Здесь работают 25 ремонтных бригад, сил и средств у энергетиков достаточно, подчеркнул он.
В городских округах Талдом, Пушкин и Мытищи основные сети уже собраны, ремонтные бригады работают по заявкам относительно сетей ёмкостью 0,4 киловатта, заключил Александр Пятибрат.
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Александр Бойцов