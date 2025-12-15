В Подмосковье подвели итоги регионального архитектурного конкурса
Победителей ежегодного архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья-2025» выбрали в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Церемония награждения состоялась в Центральном доме архитектора в Москве.
«В этом году на конкурс поступило более 100 заявок. Награды вручались в нескольких номинациях», — говорится в сообщении.В номинации средне- и малоэтажного жилья победил проект «МЫС», который реализуется в Одинцовском округе, а среди многоэтажных ЖК лучшим признали «Мезонпроект» в Красногорске.
В номинации «Объекты социальной инфраструктуры» победу одержала школа на 500 мест в Подольске, в номинации «Проекты общественного назначения» — Теннисный центр «МАЛЕВИЧ» в Одинцовском округе, а в номинации «Объекты промышленности и транспорта» — многоуровневые стоянки на 350 и 245 мест в Люберцах.
Среди проектов реализации жилой застройки лучшим признали Клубный квартал Skolkovo ONE в посёлке Заречье Одинцовского округа. Победителем в номинации «Реализованный проект объекта нежилого назначения» стал Центр адаптации слепоглухих молодых людей «Маяк» в Сергиевом Посаде.
Кроме того, в этом году на конкурсе впервые была представлена номинация, посвящённая объектам сохранения и развития. В ней победил Культурно-просветительский центр «Успенское» в одноименной усадьбе в Одинцовском округе.