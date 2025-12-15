В Сергиевом Посаде провели выставку «Храмы земли русской»

15 декабря 2025, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Выставка «Храмы земли русской» от Союза городов Золотого кольца проходила в Московской духовной семинарии в Сергиевом Посаде 11 и 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Выставку организовали в рамках конференции «Город и монастырь: поиск гармонии между светским и духовным в исторических городах».





«Художники предоставили нам чудесные жемчужины, прекрасные холсты архитектуры больших и малых городов, которые находятся рядом с Сергиевым Посадом», — отметила исполнительный директор Союза городов Золотого кольца. Наталья Булах.