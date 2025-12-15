В Сергиевом Посаде провели выставку «Храмы земли русской»
Выставка «Храмы земли русской» от Союза городов Золотого кольца проходила в Московской духовной семинарии в Сергиевом Посаде 11 и 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Выставку организовали в рамках конференции «Город и монастырь: поиск гармонии между светским и духовным в исторических городах».
«Художники предоставили нам чудесные жемчужины, прекрасные холсты архитектуры больших и малых городов, которые находятся рядом с Сергиевым Посадом», — отметила исполнительный директор Союза городов Золотого кольца. Наталья Булах.В экспозицию также вошла инфографика по городам и монастырям России. Зрителям представили знаковые места 20 городов. Эту экспозицию в дальнейшем собираются расширить.