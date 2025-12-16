Молодой инженер из подмосковных Люберец купил квартиру по программе соципотеки
Молодой специалист из городского округа Люберцы Дмитрий Журавлев приобрел собственную квартиру, благодаря программе «Социальная ипотека». Дмитрий сейчас работает ведущим инженером-конструктором в АО «ФЦДТ «Союз». Его трудовой стаж составляет уже три года. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.
Молодой человек заинтересовался инженерным делом еще в юном возрасте.
«Детство проводил с отцом, он по профессии тоже инженер, многому меня научил. Окончив школу, пошел по его стопам, и поступил в институт на кафедру, на которой он сам обучался. Учиться нравилось, предметы по специальности давались легко. Многие навыки потом здорово пригодились в работе. В моем деле важна самоотдача, если она есть, то и результат проделанной работы будет на высоте», — отмечает специалист.О программе «Социальная ипотека» Дмитрий узнал в отделе кадров предприятия. Он родом из Тулы и собственного жилья в Подмосковье у него не было, поэтому участие в программе стало для него реальной возможностью решить жилищный вопрос.
«В Дзержинский я переехал со своей девушкой. Сделал ей предложение и задумался о покупке жилья. Мы рассмотрели немало вариантов и в итоге выбор пал на трёхкомнатную квартиру в многоэтажном доме. Она удачно расположена недалеко от работы. Кроме того, рядом детский сад, школа, детские кружки. Немаловажно, что предыдущие хозяева оставили практически всю технику и мебель. Ремонт также оказался достаточно хорошим и свежим», — рассказал Дмитрий.Программа «Социальная ипотека» работает в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. Она помогает приобрести жилье медикам, учителям, молодым ученым, специалистам оборонно-промышленного комплекса и тренерам.
Полный список специальностей и условия участия в программе можно найти на сайте Минжилполитики Московской области.