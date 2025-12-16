Молодой инженер из подмосковных Люберец купил квартиру по программе соципотеки

16 декабря 2025, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Молодой специалист из городского округа Люберцы Дмитрий Журавлев приобрел собственную квартиру, благодаря программе «Социальная ипотека». Дмитрий сейчас работает ведущим инженером-конструктором в АО «ФЦДТ «Союз». Его трудовой стаж составляет уже три года. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.





Молодой человек заинтересовался инженерным делом еще в юном возрасте.



«Детство проводил с отцом, он по профессии тоже инженер, многому меня научил. Окончив школу, пошел по его стопам, и поступил в институт на кафедру, на которой он сам обучался. Учиться нравилось, предметы по специальности давались легко. Многие навыки потом здорово пригодились в работе. В моем деле важна самоотдача, если она есть, то и результат проделанной работы будет на высоте», — отмечает специалист.

«В Дзержинский я переехал со своей девушкой. Сделал ей предложение и задумался о покупке жилья. Мы рассмотрели немало вариантов и в итоге выбор пал на трёхкомнатную квартиру в многоэтажном доме. Она удачно расположена недалеко от работы. Кроме того, рядом детский сад, школа, детские кружки. Немаловажно, что предыдущие хозяева оставили практически всю технику и мебель. Ремонт также оказался достаточно хорошим и свежим», — рассказал Дмитрий.