Работать в Подмосковье по программе «Приведи друга» пришли более 1900 медиков
В Московской области с момента действия программы «Приведи друга» устроились работать более 1900 медиков. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Программа действует с 2022 года. Сотрудники подмосковных медучреждений могут получить премию до 128 000 рублей за трудоустройство в регион врача, фельдшера или медсестры. Сумма зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника.
«Мы реализуем в Подмосковье комплекс мер соцподдержки, направленных на привлечение и удержание в регионе медицинских кадров. С начала действия программы «Приведи друга» в регион пришли работать более 1900 медиков. 926 из них – врачи, 983 – средний медперсонал», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Информацию том, как начисляется премия за привлечение нового сотрудника, можно найти на сайте.
В Подмосковье действуют и другие меры поддержки медработников – «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробно о них можно узнать по ссылке.