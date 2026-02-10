Работать в Подмосковье по программе «Приведи друга» пришли более 1900 медиков

10 февраля 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с момента действия программы «Приведи друга» устроились работать более 1900 медиков. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Программа действует с 2022 года. Сотрудники подмосковных медучреждений могут получить премию до 128 000 рублей за трудоустройство в регион врача, фельдшера или медсестры. Сумма зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника.



«Мы реализуем в Подмосковье комплекс мер соцподдержки, направленных на привлечение и удержание в регионе медицинских кадров. С начала действия программы «Приведи друга» в регион пришли работать более 1900 медиков. 926 из них – врачи, 983 – средний медперсонал», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.