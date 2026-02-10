В Подмосковье разработали слуховой аппарат с интеллектуальной адаптацией

10 февраля 2026, 15:59

оригинал Фото: ГК «Исток-Аудио»

Подмосковный производитель ГК «Исток-Аудио» в марте выведет на рынок слуховые аппараты нового поколения «Прима». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Это последняя разработка предприятия на базе новейшего микропроцессора, не уступающего зарубежным аналогам. Аппараты поддерживают беспроводную связь, что позволяет управлять ими c помощью приложения, прослушивать телефонные звонки, музыку, аудиокниги, смотреть видео.



Особенность новой серии слуховых аппаратов – вариативность в питании. Это классические модели на воздушно-цинковых батареях или современные перезаряжаемые версии на литий-ионных аккумуляторах.



В слуховых аппаратах «Прима» используются продвинутые технологии обработки звука. В любой ситуации – на улице, в офисе или дома – они непрерывно анализируют окружающую обстановку и обеспечивают точную передачу звучания.





«Предприятие «ГК «Исток-Аудио» расположено в наукограде Фрязино. Более 30 лет оно разрабатывает и производит современные технические средства реабилитации для слабослышащих людей. Помимо слуховых аппаратов, это сигнализаторы звука и другие устройства. Каждый год компания реализует около 80 000 аппаратов собственного производства. За время своего существования ГК «Исток-Аудио» выпустила более 2,6 млн устройств», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.