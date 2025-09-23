В Подмосковье собрали рекордный урожай пшеницы с использованием отечественных селекционных технологий

23 сентября 2025, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Шатуре компания «Пышлицкое Агро» завершила уборку озимой пшеницы нового сорта «Ермоловка». Урожайность составила 70 центнеров с гектара — это почти вдвое выше средних показателей по региону, которые обычно держатся на уровне 30–40 центнеров, сообщили в подмосковном Минсельхозе.