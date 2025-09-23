В Подмосковье собрали рекордный урожай пшеницы с использованием отечественных селекционных технологий
В Шатуре компания «Пышлицкое Агро» завершила уборку озимой пшеницы нового сорта «Ермоловка». Урожайность составила 70 центнеров с гектара — это почти вдвое выше средних показателей по региону, которые обычно держатся на уровне 30–40 центнеров, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Сорт «Ермоловка» разработан специалистами компании «Щёлково Агрохим». Он предназначен для производства продуктов питания и отличается высокой продуктивностью. «Щёлково Агрохим» уже более 25 лет занимается развитием отечественной селекции и семеноводства, а портфель компании включает свыше 120 патентов на собственные изобретения и семена основных сельхозкультур.
Кроме того, компания презентовала новые сорта озимого рапса селекции ВНИИМК им. В. С. Пустовойта. Среди них — Лорис и Элвис, которые дополнят коллекцию вместе с сортом ярового рапса «Форпост КЛ», который стал чемпионом по посевным площадям в России в прошлом году.
