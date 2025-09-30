Подмосковные предприятия представили свою продукцию на World Food India

30 сентября 2025, 10:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Продовольственный потенциал Московской области представили на международной выставке World Food India 2025. Коллективная экспозиция российских производителей продуктов питания и напитков стала одним из центральных событий форума. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Дмитрий Патрушев, рассказали в подмосковном Минсельхозе.