Подмосковные предприятия представили свою продукцию на World Food India
Продовольственный потенциал Московской области представили на международной выставке World Food India 2025. Коллективная экспозиция российских производителей продуктов питания и напитков стала одним из центральных событий форума. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Дмитрий Патрушев, рассказали в подмосковном Минсельхозе.
В выставке приняли участие руководители Минсельхоза России, «Агроэкспорта», Россельхознадзора, Российского экспортного центра, Союза экспортеров и производителей зерна, Сбербанка, а также представители более 30 компаний. Экспозиция показала всё многообразие продукции российского АПК.
На стенде площадью почти 150 м² представили продукцию 16 отечественных компаний — от зерновой и мясной отрасли до молочной, кондитерской, рыбной, а также алкогольных и безалкогольных напитков.
Среди участников от Подмосковья — агрохолдинг «Мираторг», группа компаний «Черноголовка» и компания «ФудТим», которая занимается производством и экспортом рыбной продукции.
