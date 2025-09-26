В Подмосковье 10 аграриев номинировали на премию «25 Легендарных Фермеров»
Десять фермеров из Московской области участвуют в национальной премии «25 Легендарных Фермеров». Её учредила медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Россельхозбанка. Проект помогает поддерживать агробизнес и показывает, как развивается сельское хозяйство в регионах, рассказали в подмосковном Минсельхозе.
Главная особенность премии — народное голосование. Победителей в каждой номинации выберут сами жители.
От Подмосковья в числе номинантов:
- «Букин сад» из Ленинского округа — более 30 лет выращивают морозостойкие грецкие орехи. Хозяйство заявили в номинациях «Фермерская династия» и «Крутой поворот»;
- ТМ «Огуречная столица» из Луховиц — авторы сладостей из огурцов по старинным рецептам. Они уже дважды получили золото на конкурсе «Туристический сувенир»;
- ТМ «Дедушкин сад» (Коломна) — делают натуральную пастилу. Именно ее знают все туристы;
- КФХ «Техновелес» (Лотошино) — современное хозяйство, которое активно занимается пчеловодством;
- «Ароматы тайги» (Люберцы) — перерабатывают дикоросы и грибы. Недавно открыли новый цех и расширили ассортимент;
- «Ферма Цветковых» (Щёлково) — многопрофильное хозяйство, которое активно занимается животноводством и агротуризмом;
- «Красная Слобода» (Клин) — предлагают экскурсии, знакомство с животными и дегустации сыров;
- Наталья Федорова и её экоферма «ОГО-РОД» (Домодедово) — выращивают яблоки и производят натуральную продукцию;
- Пасека «Золино» (Клин) — с пчелами работают традиционно, без применения химикатов;
- «Екатерининские сады» (Коломна) — крупнейший в Подмосковье вишнёвый сад и плантация смородины.