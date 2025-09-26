В Подмосковье 10 аграриев номинировали на премию «25 Легендарных Фермеров»

26 сентября 2025, 11:07

Десять фермеров из Московской области участвуют в национальной премии «25 Легендарных Фермеров». Её учредила медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Россельхозбанка. Проект помогает поддерживать агробизнес и показывает, как развивается сельское хозяйство в регионах, рассказали в подмосковном Минсельхозе.





Главная особенность премии — народное голосование. Победителей в каждой номинации выберут сами жители.



От Подмосковья в числе номинантов:

«Букин сад» из Ленинского округа — более 30 лет выращивают морозостойкие грецкие орехи. Хозяйство заявили в номинациях «Фермерская династия» и «Крутой поворот»;

ТМ «Огуречная столица» из Луховиц — авторы сладостей из огурцов по старинным рецептам. Они уже дважды получили золото на конкурсе «Туристический сувенир»;

ТМ «Дедушкин сад» (Коломна) — делают натуральную пастилу. Именно ее знают все туристы;

КФХ «Техновелес» (Лотошино) — современное хозяйство, которое активно занимается пчеловодством;

«Ароматы тайги» (Люберцы) — перерабатывают дикоросы и грибы. Недавно открыли новый цех и расширили ассортимент;

