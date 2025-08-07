Эксперты: в Подмосковье достаточно опыта для рекультивации полигона «Тимохово»

07 августа 2025, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали об этапах рекультивации комплекса переработки отходов «Тимохово». В ведомство поступают жалобы от жителей Богородского городского округа на запахи от КПО. Неоднократные отборы проб воздуха, которые провёл Мособлэкомониторинг, подтверждают их справедливость.





Большинство экспертов согласно с тем, что объект нужно закрывать и рекультивировать. Однако специалисты предупреждают, что процесс может занять длительное время. В первую очередь, следует провести масштабные изыскания, чтобы оценить объём и состав накопленных отходов. На это понадобится не менее трёх месяцев.



Следующим этапом станет разработка и государственная экологическая экспертиза проекта рекультивации. На это уйдёт около полутора лет. Помимо того, следует решить вопросы собственности. Поскольку объект принадлежит АО «Тимохово», чтобы его рекультивировать, необходима смена статуса земель.



На саму рекультивацию понадобится не менее трёх лет. Площадку необходимо изолировать экраном, системой отвода и очистки фильтрата, оборудовать современной системой дегазации.



Последний этап – биологическая рекультивация, то есть пересыпка плодородным грунтом и высадка многолетних растений.



Специалисты признали, что предстоит масштабная работа. Но в Подмосковье за время реализации федерального проекта «Чистая страна» накоплен огромный опыт рекультивации объектов обращения с отходами. Полигон «Тимохово» – крупнейший в Европе, его площадь – около 114 га.



Тем не менее, за время реализации проекта «Чистая страна» в регионе рекультивировано 27 полигонов ТКО, в том числе такие большие по площади и сложные по составу отходов, как «Кучино» в Балашихе, «Царёво» в Пушкинском и «Ядрово» в Волоколамске. Общая площадь восстановленных земель превысила 450 га. Поэтому рекультивация богородского полигона экологам и строителям вполне по силам.



«Рекультивация полигонов ТКО оказалась делом непростым, она сопровождалась поиском сложных технических и практических решений. Однако по итогам восьми лет можем однозначно сказать, что приобретённого опыта хватит, чтобы сделать объект накопленного вреда безопасным», – заверил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.