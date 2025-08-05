Начался прием заявок на премию «Экология — дело каждого»

05 августа 2025, 15:38

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В России стартовал прием заявок на VI Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». Проект организован Росприроднадзором при поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области.





Принять участие могут дети и подростки от 6 до 18 лет. По словам министра экологии и природопользования региона Виталия Мосина, премия стала одной из самых масштабных инициатив в сфере экопросвещения.



«Мы гордимся тем, что из года в год подмосковная молодежь принимает самое активное участие и добивается признания. В прошлом году сразу семеро представителей области победили в номинациях премии. Нет сомнений в том, что и в новом сезоне подмосковные участники будут одними из сильнейших», — отметил он.

В прошлом году семь участников из Подмосковья стали победителями. В этом году добавлена новая номинация – «Зоомир», где можно присылать забавные видео с домашними питомцами. Победители получат дополнительные баллы для поступления в вузы, путевки в «Орленок», «Океан» и лагерь на Байкале.

Подробности о премии можно узнать на

сайте.