Жители Раменского собрались на акцию по раздельному сбору бытовых отходов
В Раменском провели очередную акцию по раздельному сбору бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Одно из перспективных решений проблемы – вторичное использование отходов. Они должны стать сырьём для производства новой продукции.
В Раменском округе волонтёрское движение «Раздельный сбор» уже 10 лет проводит при содействии администрации акции по раздельному сбору отходов.
«Проводить акции нам помогают не только представители волонтёрских организаций, но и простые любящие природу люди. Все собранные и рассортированные сегодня отходы будут отправлены на склад, а затем по мере накопления мы отвезем их на перерабатывающие предприятия», – пояснил один из волонтёров движения «Раздельный сбор» Олег.
«Я уже полтора года приношу сюда рассортированный мусор в дни проведения акций. Теперь вместе со мной это делают мои друзья и знакомые. Считаю, что так и должно быть. Если каждый из нас поймет важность и нужность сортировки отходов, то мусора в нашем округе станет значительно меньше», – поделилась жительница Раменского Любовь.В Подмосковье в рамках нацпроекта «Экология» несколько лет проводится реформа в сфере обращения с отходами. Закрыты все мусорные полигоны старого образца. В регионе сортируют 100% отходов, до 75% из которых отправляют на вторичную переработку.