Жители Раменского собрались на акцию по раздельному сбору бытовых отходов

23 июля 2025, 18:33

Фото: Вячеслав Щедрин

В Раменском провели очередную акцию по раздельному сбору бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Одно из перспективных решений проблемы – вторичное использование отходов. Они должны стать сырьём для производства новой продукции.

В Раменском округе волонтёрское движение «Раздельный сбор» уже 10 лет проводит при содействии администрации акции по раздельному сбору отходов.

«Проводить акции нам помогают не только представители волонтёрских организаций, но и простые любящие природу люди. Все собранные и рассортированные сегодня отходы будут отправлены на склад, а затем по мере накопления мы отвезем их на перерабатывающие предприятия», – пояснил один из волонтёров движения «Раздельный сбор» Олег.

Фото: Вячеслав Щедрин



«Я уже полтора года приношу сюда рассортированный мусор в дни проведения акций. Теперь вместе со мной это делают мои друзья и знакомые. Считаю, что так и должно быть. Если каждый из нас поймет важность и нужность сортировки отходов, то мусора в нашем округе станет значительно меньше», – поделилась жительница Раменского Любовь.