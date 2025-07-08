В Подмосковье будут судить организаторов нелегального мусорного полигона
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Четыре человека предстанут перед судом за организацию незаконной свалки на территории городского округа Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Четверо мужчин в возрасте от 36 до 59 лет, подозреваемых в организации нелегального мусорного бизнеса, были задержаны в феврале текущего года при силовой поддержке Росгвардии. У них изъяли печати организации, ноутбуки, а также три бульдозера, четыре экскаватора и восемь самосвалов», — говорится в сообщении.Следствие установило, что нелегальный мусорный полигон существовал с марта 2025 года по февраль 2025 года. Он был открыт на участке рядом с СНТ «Глушица». За время работы там было размещено 315 тонн отходов. Ущерб, нанесённый окружающей среде, оценивается более чем в 10 млн рублей. При этом ежемесячный доход каждого из задержанных составлял свыше 200 тысяч рублей.