Экспертный совет Мособлдумы внес более 60 предложений по законам
Экспертный совет при Московской областной Думе в 2025 году подготовил и внес более 60 предложений по совершенствованию регионального законодательства. Итоги работы обсудили на заседании Президиума совета, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Заседание открыл председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Он отметил, что эксперты активно участвовали в работе профильных комитетов, «открытых трибунах» и обсуждении бюджета, готовили заключения по законопроектам и анализировали правоприменительную практику.
«Особое внимание мы уделяли поколению победителей, инициативам в рамках сохранения нашей исторической памяти. Также мы расширяли меры поддержки героев наших дней – участников специальной военной операции и их близких», — сказал Игорь Брынцалов.Председатель Экспертного совета Игорь Шаповалов сообщил, что за год эксперты приняли участие более чем в 120 заседаниях комитетов Мособлдумы и почти в 100 отраслевых мероприятиях. По итогам этой работы они подготовили 64 предложения, направленные на доработку и развитие регионального законодательства.
Экспертный совет участвовал в разработке инициатив в сфере образования, культуры, социальной политики, региональной безопасности и поддержки участников СВО. Часть предложений касалась совершенствования капремонта соцобъектов, развития кинопроизводства в Подмосковье, а еще — расширения мер помощи маломобильным гражданам.
«Мы предложили рассмотреть возможность открытия на базе Центра им. А.И. Мещерякова новых направлений обучения: технолог пищевого производства, тренер по футболу для слепых», — отметил Игорь Шаповалов.Он также подчеркнул, что в следующем году Экспертный совет продолжит работать над поддержкой законотворческой деятельности Мособлдумы, участвовать в экспертизе законопроектов и взаимодействовать с профессиональным сообществом. В завершение заседания участники обсудили итоги прошедшего года и планы дальнейшей совместной работы.