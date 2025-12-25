Экспертный совет Мособлдумы внес более 60 предложений по законам

25 декабря 2025, 10:54

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной Думы

Экспертный совет при Московской областной Думе в 2025 году подготовил и внес более 60 предложений по совершенствованию регионального законодательства. Итоги работы обсудили на заседании Президиума совета, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





Заседание открыл председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Он отметил, что эксперты активно участвовали в работе профильных комитетов, «открытых трибунах» и обсуждении бюджета, готовили заключения по законопроектам и анализировали правоприменительную практику.

«Особое внимание мы уделяли поколению победителей, инициативам в рамках сохранения нашей исторической памяти. Также мы расширяли меры поддержки героев наших дней – участников специальной военной операции и их близких», — сказал Игорь Брынцалов.

«Мы предложили рассмотреть возможность открытия на базе Центра им. А.И. Мещерякова новых направлений обучения: технолог пищевого производства, тренер по футболу для слепых», — отметил Игорь Шаповалов.