Линара Самединова: с 1 января семьи с детьми смогут вернуть 7% НДФЛ

24 декабря 2025, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной Думы

С 1 января 2026 года в России будет новый налоговый вычет для семей — 7% из уплаченных 13% налога на доход физических лиц вернут обратно семьям с детьми, если доход на человека составляет менее полутора прожиточных минимумов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.





Президент Владимир Путин на прямой линии подчеркнул, что существующих мер недостаточно, и вся политика государства на федеральном и региональном уровнях должна быть ориентирована на поддержку семей.

«Когда страна сталкивается с испытаниями — она сплачивается. У нас разные традиции, языки, но общие ценности и история. Именно они сегодня нас объединяют и делают сильнее. Эта логика последовательно реализуется и в работе партии «Единая Россия». В том числе, через партийный проект «Культура малой Родины», который помогает сохранять и развивать культурную жизнь в городах и сёлах, поддерживает дома культуры, творческие коллективы и инициативы на местах», — отметила депутат Мособлдумы и координатор партпроекта «Культура малой Родины» Линара Самединова.