Линара Самединова: с 1 января семьи с детьми смогут вернуть 7% НДФЛ
С 1 января 2026 года в России будет новый налоговый вычет для семей — 7% из уплаченных 13% налога на доход физических лиц вернут обратно семьям с детьми, если доход на человека составляет менее полутора прожиточных минимумов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.
Президент Владимир Путин на прямой линии подчеркнул, что существующих мер недостаточно, и вся политика государства на федеральном и региональном уровнях должна быть ориентирована на поддержку семей.
«Когда страна сталкивается с испытаниями — она сплачивается. У нас разные традиции, языки, но общие ценности и история. Именно они сегодня нас объединяют и делают сильнее. Эта логика последовательно реализуется и в работе партии «Единая Россия». В том числе, через партийный проект «Культура малой Родины», который помогает сохранять и развивать культурную жизнь в городах и сёлах, поддерживает дома культуры, творческие коллективы и инициативы на местах», — отметила депутат Мособлдумы и координатор партпроекта «Культура малой Родины» Линара Самединова.По словам депутата, в Подмосковье продолжат дорабатывать систему льгот для многодетных, чтобы исключить те ситуации, когда семьи теряют поддержку из-за небольших сумм.
В Подмосковье действует комплекс мер поддержки многодетных семей. С 1 января 2026 года вводят ежегодную компенсацию 50% стоимости обучения ребёнка в колледже или техникуме для семей, воспитывающих четырёх и более детей.
Кроме того, многодетные семьи могут получить бесплатный земельный участок или компенсацию взамен него. Им также предоставляют льготы по «социальной газификации», выплаты на школьную форму, бесплатный проезд и компенсацию 50% оплаты коммунальных услуг.