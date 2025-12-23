Игорь Брынцалов исполнил желание 9-летней Алёны и и 12-летнего Егора

23 декабря 2025, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной Думы

В преддверии Нового года председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» в ДК «Балашиха». Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.





По словам спикера регионального парламента, уже семь лет подряд депутаты Московской области исполняют мечты детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях: с ограничениями по здоровью, оставшихся без родителей, из семей участников СВО и вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий.



Игорь Брынцалов снял с волшебной ёлки два шарика с желаниями — от 9-летней Алёны Коловановой и 12-летнего Егора Цымермана.

«Алёна хочет эмоциональных впечатлений в своей жизни, а именно сходить в Москвариум. Мы это организуем. Буквально в ближайшие дни купим билеты, и она сходит со своими родными и близкими на представление. У Егора пожелание похожее — сходить в цирк на проспекте Вернадского. Тоже организуем. Я думаю, ребята получат незабываемые эмоции. Мы все ждём от Нового года чуда, особенно наши дети. И эта акция на это и нацелена: чтобы воплотить желания ребят в жизнь», — рассказал председатель МОД.