Экспорт агропродукции из Подмосковья в Китай превысил показатели прошлого года

09 ноября 2025, 16:17

оригинал Фото: Медиасток РФ

Поставки продукции агропрома Подмосковья в Китай побили прошлогодний рекорд. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, к концу октября 2025 года объём экспорта в денежном эквиваленте уже превысил показатели всего 2024 года.