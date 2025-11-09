Экспорт агропродукции из Подмосковья в Китай превысил показатели прошлого года
Поставки продукции агропрома Подмосковья в Китай побили прошлогодний рекорд. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, к концу октября 2025 года объём экспорта в денежном эквиваленте уже превысил показатели всего 2024 года.
Это стало результатом активной работы региональных производителей на одном из самых перспективных мировых рынков.
Основной вклад внесли несколько отраслей агропромышленного комплекса Подмосковья. Так, экспорт гречихи и проса вырос в 5,7 раза, ячменя — в 2,8 раза, овса — в 2 раза.
Поставки свинины увеличились в 1,8 раза, мяса птицы — в 1,2 раза. Активно растёт экспорт растительных масел: подсолнечного — в 3,2 раза, рапсового — в 2,7 раза.
Также в 1,5 раза выросли отгрузки кондитерских изделий, а продукции из тонизирующих культур (включая ингредиенты для чая и кофе) — в 3,3 раза.
В министерстве подчеркнули, что таких результатов удалось добиться благодаря тесному взаимодействию региональных властей с агропредприятиями и системной работе по открытию китайского рынка для новых видов продукции.
Производители подтверждают соответствие своих товаров международным фитосанитарным стандартам, что позволяет расширять экспорт и укреплять позиции Подмосковья как надёжного поставщика качественной агропродукции.
