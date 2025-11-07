В подмосковной «Сырной долине» строят новый завод мощностью 4 500 тонн сыра
В Дмитрове на территории агропарка «Сырная долина» возводят новый завод по производству сыров и сухих молочных продуктов. Инвестиционный проект ООО «Звезда Подмосковья» предусматривает строительство современного предприятия мощностью 4 500 тонн сыра и 14 600 тонн сухой деминерализованной сыворотки в год, рассказали в подмосковном Минсельхозе.
Общий объём инвестиций в проект составляет 1,53 миллиарда рублей. На площади 2,5 гектара создают 135 новых рабочих мест. Сейчас готовность объекта достигает 80% — завершили проектно-изыскательские работы, идёт монтаж технологического оборудования.
В агропарке уже успешно работает завод ООО «СЫРОВАР». Там находится самый большой в Подмосковье роботизированный склад созревания твердых сыров. Предприятие выпускает продукцию под брендами Parmente и Palermo. После реализации всех проектов общая мощность «Сырной долины» превысит 18 000 тонн сыра в год.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что запуск нового производства станет важным шагом для развития молочной отрасли региона и значительно увеличит выпуск качественной отечественной продукции.
