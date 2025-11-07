В подмосковной «Сырной долине» строят новый завод мощностью 4 500 тонн сыра

07 ноября 2025, 12:43

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Дмитрове на территории агропарка «Сырная долина» возводят новый завод по производству сыров и сухих молочных продуктов. Инвестиционный проект ООО «Звезда Подмосковья» предусматривает строительство современного предприятия мощностью 4 500 тонн сыра и 14 600 тонн сухой деминерализованной сыворотки в год, рассказали в подмосковном Минсельхозе.