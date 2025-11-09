Новый завод в Сергиевом Посаде выпускает 24 000 тонн продукции в год

09 ноября 2025, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Сергиево-Посадском городском округе открыли новое производство по углубленной переработке мяса птицы компании ООО «Серволюкс Посад». Предприятие выпускает полуфабрикаты — наггетсы, филе и другие продукты — для крупных федеральных торговых сетей и предприятий общественного питания, сообщили в Минсельхозе Московской области.





Мощность комплекса составляет 24 тысячи тонн продукции в год. Этот проект стал одним из крупнейших в агропромышленном комплексе Подмосковья в 2025 году.



Благодаря нему в округе есть 200 новых рабочих мест. Объем частных инвестиций составил 2,9 миллиарда рублей.



Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В этом году в регионе реализуют 30 инвестпроектов в АПК. За десять месяцев завершили уже 25 проектов: