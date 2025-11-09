Новый завод в Сергиевом Посаде выпускает 24 000 тонн продукции в год
В Сергиево-Посадском городском округе открыли новое производство по углубленной переработке мяса птицы компании ООО «Серволюкс Посад». Предприятие выпускает полуфабрикаты — наггетсы, филе и другие продукты — для крупных федеральных торговых сетей и предприятий общественного питания, сообщили в Минсельхозе Московской области.
Мощность комплекса составляет 24 тысячи тонн продукции в год. Этот проект стал одним из крупнейших в агропромышленном комплексе Подмосковья в 2025 году.
Благодаря нему в округе есть 200 новых рабочих мест. Объем частных инвестиций составил 2,9 миллиарда рублей.
В этом году в регионе реализуют 30 инвестпроектов в АПК. За десять месяцев завершили уже 25 проектов:
- общий объем инвестиций составил около 10,3 миллиарда рублей,
- создали 959 рабочих мест.
Компания «Серволюкс Посад» не останавливается на достигнутом. В планах — строительство склада хранения замороженной продукции мощностью 10 000 тонн. Новый объект позволит оптимизировать работу предприятия, повысить стандарты хранения и получить международные сертификаты пищевой безопасности. Сейчас разрабатывают проектную документацию для реализации этого этапа.