Достижения.рф

Новый завод в Сергиевом Посаде выпускает 24 000 тонн продукции в год

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Сергиево-Посадском городском округе открыли новое производство по углубленной переработке мяса птицы компании ООО «Серволюкс Посад». Предприятие выпускает полуфабрикаты — наггетсы, филе и другие продукты — для крупных федеральных торговых сетей и предприятий общественного питания, сообщили в Минсельхозе Московской области.



Мощность комплекса составляет 24 тысячи тонн продукции в год. Этот проект стал одним из крупнейших в агропромышленном комплексе Подмосковья в 2025 году.

Благодаря нему в округе есть 200 новых рабочих мест. Объем частных инвестиций составил 2,9 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В этом году в регионе реализуют 30 инвестпроектов в АПК. За десять месяцев завершили уже 25 проектов:
  • общий объем инвестиций составил около 10,3 миллиарда рублей,
  • создали 959 рабочих мест.
До конца года планируют реализовать еще пять проектов с инвестициями порядка 17,8 миллиарда рублей и созданием 1 675 новых рабочих мест.

Компания «Серволюкс Посад» не останавливается на достигнутом. В планах — строительство склада хранения замороженной продукции мощностью 10 000 тонн. Новый объект позволит оптимизировать работу предприятия, повысить стандарты хранения и получить международные сертификаты пищевой безопасности. Сейчас разрабатывают проектную документацию для реализации этого этапа.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0