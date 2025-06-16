Экспорт агропрома Подмосковья вырос на 21% по итогам мая 2025 года
Производители агропромышленного комплекса Московской области продолжают наращивать объемы внешних поставок. Согласно итогам мая, экспорт агропромышленной продукции региона увеличился на 21,1% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Рост зафиксирован по ключевым товарным категориям. Так, экспорт масложировой продукции за январь–май 2025 года вырос на 72,6%, поставки мяса и мясной продукции увеличились на 41,9%, зерновых — на 30,6%. Также отмечен рост экспорта молочной продукции на 23,6%, пищевой и перерабатывающей продукции — на 6,6%, прочих видов товаров АПК — на 2,7%.
Среди основных торговых партнеров Московской области — Китай, Республика Беларусь, Казахстан, Саудовская Аравия, Узбекистан, Азербайджан, Вьетнам и ряд других стран. Продукция агропромышленного комплекса региона поставляется в более чем 80 государств мира.
По итогам 2024 года Московская область заняла 4-е место в России по объему экспорта продукции АПК, войдя в число лидеров среди регионов. При этом Подмосковье удерживает первенство по поставкам ряда товарных категорий: регион стал лидером по экспорту говядины, свинины, мяса птицы, охлажденной рыбы, сыров и творога, кисломолочной продукции, напитков, а также переработанных фруктов, овощей и орехов.
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