Экспорт агропрома Подмосковья вырос на 21% по итогам мая 2025 года

16 июня 2025, 17:36

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Производители агропромышленного комплекса Московской области продолжают наращивать объемы внешних поставок. Согласно итогам мая, экспорт агропромышленной продукции региона увеличился на 21,1% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.